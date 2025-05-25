Леденящее душу открытие: внутри "Кровавой пещеры" найдены сотни человеческих костей (фото)

В подземной пещере в Гватемале, также известной как «Кровавая пещера», археологи обнаружили сотни человеческих костей — все они являются свидетельством того, что здесь проводились леденящие душу человеческие жертвоприношения.

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Об этом пишет Daily Mail.

Куэва-де-Сангре, или "Кровавая пещера", находится под археологическим памятником Дос-Пилас в Петене, Гватемала. Она является одной из дюжины пещер, обнаруженных в этом регионе и используемых майя в период между 400 и 250 годом до нашей эры.

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Леденящее душу открытие

Еще в начале 1990-х годов археологи обнаружили в "Кровавой пещере" большое количество человеческих костей, многие из которых имели следы травм, полученных, как считают ученые, незадолго до смерти. Теперь новый анализ подтвердил, что травмы были получены в результате ритуального расчленения, которое было частью жертвоприношений майя около 2000 лет назад.

Среди костей был обнаружен череп, левая часть лба которого свидетельствует о том, что кто-то ударил по нему инструментом, похожим на топор. Ученые также обнаружили тазовую кость ребенка с похожей отметиной. Более того, исследователи обнаружили, что кости, похоже, были раскиданы по полу пещеры своеобразным образом — предполагается, что это также было частью ритуала.

На этом изображении показано повреждение затылочной кости Фото: Michele Bleuze

Кровавая церемония

Во время первоначального обследования пещеры археологи обнаружили ряд из четырех сложенных черепных крышек — все они находились в одной части пещеры. Рядом с останками также были обнаружены обсидиановые лезвия и красная охра, что является дополнительным доказательством — внутри "Кровавой пещеры" проходила какая-то церемония.

По словам соавтора нового исследования, судебного антрополога Эллен Фрианко, количество человеческих останков в пещере и травмы на них, а также наличие ритуальных предметов указывает на то, что "Кровавая пещера" является местом жертвоприношения.

Кости были разбросаны по полу пещеры и расположены своеобразным, возможно, ритуальным образом Фото: Michele Bleuze

Открытие "Кровавой пещеры"

Впервые Куэва-де-Сангре была обнаружена учеными в 1990-х годах во время Регионального исследования пещер Петексбатун. Отметим, что целью исследования было изучение подземных структур под древним городом майя Дос Пиласа. "Кровавая пещера" привлекла внимание археологов, так как в ней содержалось невероятное количество человеческих костей со следами травм и расчленения.

По словам другого соавтора нового исследования, биоархеолога Мишель Блез, "Кровавая пещера" также любопытна тем, что в нее можно попасть лишь через небольшое отверстие, переходящее в низкий проход, ведущий к бассейну с водой. Такое расположение пещеры привело к тому, что большую часть года она остается затопленной и доступна лишь в короткий сухой период — с марта по май.

Это заставило ученых предположить, что во времена майя пещера, вероятно, использовалась для жертвоприношений богу дождя Чааку. Майя обычно приносили человеческие жертвы, чтобы умилостивить богов во время кризиса, например, засухи. Исследователи отмечают, что потомки майя до сих пор практикуют похожий ритуал. 3 мая, в День Святого Креста, люди посещают пещеры, чтобы помолиться о дожде и хорошем урожае в конце сухого сезона. К счастью, в современной церемонии нет никаких жертвоприношений.

На этом изображении показана рана на одном из найденных черепов Фото: Michele Bleuze

Кому принадлежат останки в "Кровавой пещере"

Увы, сегодня ученым неизвестно, кем были люди, чьи кости были обнаружены в пещере. Блез с коллегами намерены изучить древнюю ДНК в костях, чтобы узнать больше о том, кому принадлежали останки.

Исследователи также намерены провести анализ стабильных изотопов, чтобы узнать больше о рационе и схемах миграции умерших, а также об условиях окружающей среды во время их жизни. Авторы исследования надеются, что в будущем им удастся узнать больше о людях, чьи останки были найдены в пещере — это особенно важно, так как с ними обращались совершенно иначе, чем с большинством населения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что спрятано в древних пирамидах майя.