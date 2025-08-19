Людина-амфібія: дайвер затримав дихання на рекордні 29 хвилин (відео)

Хорватський фрідайвер Вітомір Марчич провів 29 хвилин і три секунди під водою на одному вдиху. І потрапив до книги рекордів Гіннесса.

Маричич затримав дихання на час, що вдвічі перевищує найтриваліше зафіксоване занурення дельфіна-афаліни. Фридайвер встановив воістину захопливий світовий рекорд із найтривалішого часу затримки дихання під водою, побивши попередній рекорд на п'ять хвилин, пише Daily Mail.

Вітомір Марчич — відомий фрідайвер

Хорватського фрідайвера Вітоміра Маричича тепер можна порівняти з тюленем. Звичайні тюлені можуть за один вдих змінити 90 відсотків повітря в легенях, тоді як у людей цей показник становить лише 20 відсотків. Тож, щоб скласти конкуренцію фрідайверам, Маричич використовував чистий кисень для очищення крові від надлишку азоту.

Це стало рекордом Гіннесса з "найтривалішої добровільної затримки дихання під водою", побивши попередній рекорд майже на п'ять хвилин.

14 червня Маричич лежав у триметровому басейні в готелі "Брістоль" в Опатії, Хорватія, перед п'ятьма офіційними суддями і приблизно 100 глядачами.

Перш ніж спробувати затримати дихання, він використовував балон із чистим киснем, щоб пройти процес, званий денітрогенізацією. Зазвичай легені здорової дорослої людини містять близько 450 мл корисного кисню, оскільки кисень становить лише близько 21 відсотка повітря, яким ми дихаємо.

Вітомир Марчич може затримувати дихання так само довго, як тюлень Фото: Соцсети

Дихання чистим киснем означає, що легені можуть поглинати близько трьох літрів кисню за кожний вдих, вимиваючи азот із крові та насичуючи її киснем.

Це не тільки наситило його червоні кров'яні клітини максимальною кількістю кисню, а й розчинило кисень у плазмі крові, чого не може статися в нормальних умовах.

У медичних установах лікарі можуть використовувати цю техніку, щоб збільшити "безпечний час апное" у пацієнтів, які перебувають без свідомості, — період часу, протягом якого людина може безпечно обходитися без дихання.

Маричич використовував той самий принцип, щоб значно поліпшити свою здатність затримувати дихання.

Однак навіть при використанні чистого кисню затримка дихання на півгодини все одно є надлюдським досягненням.

У більшості людей безпечний час апное під час використання чистого кисню, як і раніше, становить лише вісім хвилин — менш ніж третину часу, протягом якого Маричич обходився без дихання. Попередній рекорд із затримки дихання за допомогою кисню встановив його співвітчизник-хорват Будимир Шобат, який затримав дихання на 24 хвилини і 37 секунд.

До цього рекорд був встановлений фокусником Девідом Блейном, який затримав дихання на 17 хвилин і чотири секунди під час прямого ефіру на шоу Опри Вінфрі.

"Справа не в тому, скільки ви вдихаєте, а в тому, як мало вам потрібно. Ніякої паніки, ніяких думок, тільки тиша. Ось як можна дожити до 29", — розповів Маричич і попередив, що не варто повторювати його рекорд: "Це дуже складний трюк, який потребує багаторічної професійної підготовки, і його не слід повторювати без належного керівництва та заходів безпеки. Отруєння киснем і вуглекислим газом може бути смертельним".

Рекорд Маричича із затримки дихання без використання кисню становить 10 хвилин і вісім секунд. Йому також належить світовий рекорд із найтривалішої прогулянки під водою на одному вдиху — 107 метрів.

