Харчувався спійманою сирою рибою: дайвер, що загубився під водою, прожив 5 днів у печері (фото)

Китайський дайвер дивом вижив, провівши п'ять днів і ночей у підводній печері, поки його не знайшли рятувальники.

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Усього за п'ять хвилин після занурення в карстову печеру біля витоку річки Хуован 40-річний любитель дайвінгу Ван із містечка Фужун у Сянсі, провінція Хунань, зник безвісти, пише South China Morning Post.

Глибина річки становить кілька десятків метрів, а вхід у складну систему печер знаходиться на глибині близько дев'яти метрів.

Як виявилося, чоловікові вдалося вижити, знайшовши притулок у порожнистій частині печери — повітряній кишені, яка забезпечує достатній простір для дихання, незважаючи на те, що він перебував глибоко під водою.

Повітряні кишені

Пізніше він розповів, що, випадково потрапивши в печеру, він повністю втратив лік часу і вижив, харчуючись сирою рибою. І коли чоловік помітив рятувальників, які пропливали під ним, прямуючи до глибших частин печери, він вистрибнув із повітряної кишені у воду і відчайдушно помахав їм ліхтариком. При цьому рівень кисню в балоні був на рівні чотирьох відсотків, тому цей момент був його останнім шансом.

Ван, як повідомляється, перебуває в хорошому стані і навіть дійшов до машини швидкої допомоги без нош.

При цьому, як зазначається, історія чоловіка, який протримався п'ять днів на глибині дев'яти метрів і не втратив розум, викликала недовіру в соціальних мережах. Здебільшого скептиків цікавило, як дайверу вдавалося полювати на рибу в непроглядній темряві і без гарпуна.

Вчені виявили невідому раніше золоту печерну рибу на південному заході Китаю, яка, щоб вижити під землею, все ще еволюціонує.

Також Фокус писав, що під Південним Китаєм знайшли ланцюг невидимих підземних гір, який тягнеться на 640 кілометрів.