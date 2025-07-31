Під Південним Китаєм знайшли ланцюг невидимих підземних гір: він тягнеться на 640 кілометрів

Автори нового дослідження виявили цілий ланцюг скам'янілих вулканів, які ховаються глибоко під Південним Китаєм. Ці стародавні вулкани могли вплинути на клімат усієї Землі.

Related video

За словами вчених, підземний вулканічний ланцюг сформувався, коли розпадався на частини суперконтинент Родінія сотні мільйонів років тому. Річ у тім, що Південний Китай близько 800 млн років тому розташовувався на північно-західній околиці Родінії. У результаті зсуву тектонічних плит область розкололася, залишивши після себе те, що зараз називається платформою Янцзи, яка займає південно-східну частину Китаю, пише Live Science.

Але внаслідок зіткнення двох тектонічних плит щільніша океанічна кора занурилася під плавучу континентальну кору, пішовши глибоко вглиб Землі. Цей процес відомий як субдукція.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У міру того, як океанічна кора занурювалася все глибше, вона вивільняла воду, що призводила до утворення магми. Остання піднімалася до поверхні і створила довгий вузький ланцюг вулканів, які розташувалися у формі зігнутої лінії над зоною субдукції. Такі утворення вчені називають вулканічними дугами.

Стародавні вулканічні дуги особливо цікаві для вчених, оскільки з їхньою допомогою вони можуть вивчити те, як формувалася кора на молодій планеті.

У новому дослідженні науковий співробітник Нанкінського університету Цзюньюн Лі зі своєю командою перевірив, чи простягаються ці вулканічні дуги вглиб материка.

Викопні гори знайти не просто, оскільки вони ховаються під шарами осадових порід. Наприклад, на сьогоднішній день платформу Янцзи покриває кілька кілометрів осадових порід, утворюючи Сичуаньську западину.

Команда дослідників використовувала аеромагнітний датчик, щоб "побачити" земну кору під цими осадовими породами. Геофізики часто використовують магнітні сигнали, щоб картувати підземні гори, оскільки різні типи порід містять різні магнітні мінерали.

Так вчені змогли знайти смугу багатої на залізо породи, магнітне поле якої перевершувало середнє значення. Ця смуга залягала на глибині приблизно 6 км під поверхнею. Вона утворила пояс завдовжки близько 700 км і завширшки 50 км, який тепер простягається з північного сходу на південний захід платформи Янцзи. Зазначається, що ця платформа йде на 900 км углиб країни.

Автори дослідження підкреслюють, що такі багаті на залізо породи утворюються над зоною субдукції.

Під час дослідження Цзюньюн Лі та його команді вдалося підтвердити, що вік магми, з якої утворилася вулканічна дуга, становить від 770 до 820 мільйонів років.

Дослідники дійшли висновку, що субдукція плит під час розпаду Родінії утворила кільце вулканів, що тягнеться на сотні кілометрів у глиб блоку Янцзи.

Нагадаємо, під Аппалачами знайшли гарячий згусток завширшки 350 км. Неймовірно величезний згусток гарячої породи утворився під Аппалачами в той час, коли Гренландія відокремилася від Північної Америки. Згідно з останніми даними, це сталося близько 80 млн років тому.