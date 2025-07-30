Під Аппалачами знайшли гарячий згусток завширшки 350 км: аномалія рухається до Нью-Йорка

Неймовірно величезний згусток гарячої породи утворився під Аппалачами в той час, коли Гренландія відокремилася від Північної Америки. Згідно з останніми даними, це сталося близько 80 млн років тому.

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Тривалий час учені вважали, що Північна Аппалачська аномалія з'явилася після відділення Північної Америки від Африки близько 180 млн років тому. Нове ж дослідження показує, що це не так, пише Live Science.

"Цей тепловий підйом довгий час був загадковою особливістю геології Північної Америки. Він розташований під частиною континенту, який перебував у тектонічному спокої 180 мільйонів років, тому припущення про те, що це лише залишок від розпаду суші, так і не було повністю обґрунтованим", — говорить провідний автор дослідження із Саутгемптонського університету Томас Жернон.

Карта, що показує, як Аппалачі могли відокремитися від Гренландії близько 80 мільйонів років тому. Фото: Атлантичний океан

Нове дослідження показало, що цей гарячий згусток має глибину 200 км і простягається на 350 км через Нову Англію. Він з'явився близько 80 млн років тому, коли один від одного відкололися Гренландія і Канада. Саме такі згустки найчастіше утворюються під час розпаду континентів, що також впливає на гори, вулкани та льодовикові щити.

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Гарячі згустки під поверхнею Землі утворюються, коли речовина з мантії підіймається вгору, заповнюючи собою щілини в земній корі. Такий матеріал рано чи пізно остигає і стає настільки щільним, що знову опускається вниз під власною вагою. Він запускає ланцюгові реакції в мантії. Цей процес учені називають "мантійними хвилями".

За словами Жернона, далеко не всі розпади континентів можуть призводити до появи мантійних хвиль, оскільки для цього потрібні особливі умови. Зокрема перепад температур у місці, де остиглий матеріал просочується назад у мантію Землі.

У своєму новому дослідженні вчені використовували прямі геологічні спостереження, а також комп'ютерне моделювання тектоніки плит і геодинаміки. Модель змогла показати зародження гарячого згустку за 1800 км на північний захід від Аппалачів. Вчені з'ясували, що геологічні процеси штовхали цей згусток на південний захід зі швидкістю 20 км за 1 млн років.

Також моделювання показало, що гарячий згусток міг сприяти підняттю самих Аппалачів. Досі вчені не могли зрозуміти, чому Аппалачі залишаються такими високими, попри сильну ерозію останні 20 млн років.

"Тепло біля основи континенту може послабити та частково видалити його щільну корінну основу, роблячи континент легшим і плавучішим, подібно до повітряної кулі, що підіймається після скидання баласту. Це призвело б до подальшого підняття древніх гір за останній мільйон років", — пояснює автор дослідження.

Крім цього, дослідження показало, що Північна Аппалацька аномалія все ще перебуває в русі. Розрахунки показують, що цей гарячий згусток досягне Нью-Йорка через 10-15 млн років.

Нагадаємо, під корою Землі знаходиться "запасний" океан. Дослідники кажуть, що глибоко в надрах Землі міститься величезний резервуар води, який пов'язаний із поверхневими водами.