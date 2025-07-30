Под Аппалачами нашли горячий сгусток шириной 350 км: аномалия движется к Нью-Йорку

Невероятно огромный сгусток горячей породы образовался под Аппалачами в то время, когда Гренландия отделилась от Северной Америки. Согласно последним данным, это произошло около 80 млн лет назад.

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Долгое время ученые считали, что Северная Аппалачская аномалия появилась после отделения Северной Америки от Африки около 180 млн лет назад. Новое же исследование показывает, что это не так, пишет Live Science.

“Этот тепловой подъем долгое время был загадочной особенностью геологии Северной Америки. Он находится под частью континента, который находился в тектоническом покое 180 миллионов лет, поэтому предположение о том, что это всего лишь остаток от распада суши, так и не было полностью обосновано”, - говорит ведущий автор исследования из Саутгемптонского университета Томас Жернон.

Карта, показывающая, как Аппалачи могли отделиться от Гренландии около 80 миллионов лет назад. Фото: University of Southampton

Новое исследование показало, что этот горячий сгусток имеет глубину 200 км и простирается на 350 км через Новую Англию. Он появилась около 80 млн лет назад, когда друг от друга откололись Гренландия и Канада. Именно такие сгустки зачастую образуются во время распада континентов, что также влияет на горы, вулканы и ледниковые щиты.

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Горячие сгустки под поверхностью Земли образуются, когда вещество из мантии поднимается вверх, заполняя собой щели в земной коре. Такой материал рано или поздно остывает и становится настолько плотным, что снова опускается вниз под собственным весом. Он запускает цепные реакции в мантии. Этот процесс ученые называют “мантийными волнами”.

По словам Жернона, далеко не все распады континентов могут приводить к появлению мантийных волн, потому как для этого требуются особые условия. В частости перепад температур в месте, где остывший материал просачивается обратно в мантию Земли.

В своем новом исследовании ученые использовали прямые геологические наблюдения, а также компьютерное моделирование тектоники плит и геодинамики. Модель смогла показать зарождение горячего сгустка в 1800 км к северо-западу от Аппалачей. Ученые выяснили, что геологические процессы толкали этот сгусток на юго-запад со скоростью 20 км за 1 млн лет.

Также моделирование показало, что горячий сгусток мог способствовать поднятию самих Аппалачей. До сих пор ученые не могли понять, почему Аппалачи остаются такими высокими, несмотря на сильную эрозию последние 20 млн лет.

“Тепло у основания континента может ослабить и частично удалить его плотную коренную основу, делая континент легче и плавучее, подобно воздушному шару, поднимающемуся после сброса балласта. Это привело бы к дальнейшему поднятию древних гор за последний миллион лет”, - объясняет автор исследования.

Кроме этого, исследование показало, что Северная Аппалачская аномалия все еще находится в движении. Расчеты показывают, что этот горячий сгусток достигнет Нью-Йорка через 10-15 млн лет.

Напомним, под корой Земли находится "запасной" океан. Исследователи говорят, что глубоко в недрах Земли содержится огромный резервуар воды, который связан с поверхностными водами.