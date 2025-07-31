Под Южным Китаем нашли цепь невидимых подземных гор: она тянется на 640 километров

Авторы нового исследования обнаружили целую цепь окаменелых вулканов, которые скрываются глубоко под Южным Китаем. Эти древние вулканы могли повлиять на климат всей Земли.

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По словам ученых, подземная вулканическая цепь сформировалась, когда распадался на части суперконтинент Родиния сотни миллионов лет назад. Дело в том, что Южный Китай около 800 млн лет назад располагался на северо-западной окраине Родинии. В результате смещения тектонических плит область раскололась, оставив после себя то, что сейчас называется платформой Янцзы, которая занимает юго-восточную часть Китая, пишет Live Science.

Но в результате столкновения двух тектонических плит более плотная океаническая кора погрузилась под плавучую континентальную кору, уйдя глубоко вглубь Земли. Этот процесс известен как субдукция.

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По мере того, как океаническая кора погружалась все глубже, она высвобождала воду, которая приводила к образованию магмы. Последняя поднималась к поверхности и создала длинную узкую цепь вулканов, которые расположились в форме изогнутой линии над зоной субдукции. Такие образования ученые называют вулканическими дугами.

Древние вулканические дуги особенно интересны для ученых, так как с их помощью они могут изучить то, как формировалась кора на молодой планете.

В новом исследовании научный сотрудник Нанкинского университета Цзюньюн Ли со совей командой проверил, простираются ли эти вулканические дуги вглубь материка.

Ископаемые горы найти не просто, так как они прячутся под слоями осадочных пород. К примеру, на сегодняшний день платформу Янцзы покрывает несколько километров осадочных пород, образуя Сычуаньскую впадину.

Команда исследователей использовала аэромагнитный датчик, чтобы «увидеть» земную кору под этими осадочными породами. Геофизики часто используют магнитные сигналы, чтобы картировать подземные горы, так как разные типы пород содержат разные магнитные минералы.

Так ученые смогли найти полосу богатой железом породы, магнитное поле которой превосходило среднее значение. Эта полоса залегала на глубине примерно 6 км под поверхностью. Она образовала пояс длиной около 700 км и шириной 50 км, который теперь простирается с северо-востока на юго-запад платформы Янцзы. Отмечается, что эта платформа уходит на 900 км вглубь страны.

Авторы исследования подчеркивают, что такие богатые железом породы образуются над зоной субдукции.

В ходе исследования Цзюньюн Ли и его команде удалось подтвердить, что возраст магмы, из которой образовалась вулканическая дуга составляет от 770 до 820 миллионов лет.

Исследователи пришли к выводу, что субдукция плит во время распада Родинии образовала кольцо вулканов, простирающееся на сотни километров в глубь блока Янцзы.

Напомним, под Аппалачами нашли горячий сгусток шириной 350 км. Невероятно огромный сгусток горячей породы образовался под Аппалачами в то время, когда Гренландия отделилась от Северной Америки. Согласно последним данным, это произошло около 80 млн лет назад.