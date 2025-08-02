Питался пойманной сырой рыбой: потерявшийся дайвер прожил 5 дней в пещере под водой (фото)

Китайский дайвер чудом выжил, проведя пять дней и ночей в подводной пещере, пока его не нашли спасатели.

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Всего через пять минут после погружения в карстовую пещеру у истока реки Хуован 40-летний любитель дайвинга Ван из городка Фужун в Сянси, провинция Хунань, пропал без вести, пишет South China Morning Post.

Глубина реки составляет несколько десятков метров, а вход в сложную систему пещер находится на глубине около девяти метров.

Как оказалось, мужчине удалось выжить, найдя убежище в полой части пещеры — воздушном кармане, обеспечивающем достаточное пространство для дыхания, несмотря на то, что он находился глубоко под водой.

Воздушные карманы

Позже он рассказал, что, случайно попав в пещеру, он полностью потерял счет времени и выжил, питаясь сырой рыбой. И когда мужчина заметил спасателей, которые проплывали под ним, направляясь к более глубоким частям пещеры, он выпрыгнул из воздушного кармана в воду и отчаянно помахал им фонариком. При этом уровень кислорода в баллоне был на уровне четырех процентов, поэтому этот момент был его последним шансом.

Ван, как сообщается, находится в хорошем состоянии и даже дошел до машины скорой помощи без носилок.

При этом, как отмечается, история мужчины, который продержался пять дней на глубине девяти метров и не потерял рассудок, вызвала недоверие в социальных сетях. В основном скептиков интересовало, как дайверу удавалось охотится на рыбу в кромешной тьме и без гарпуна.

Ученые обнаружили неизвестную ранее золотую пещерную рыбу на юго-западе Китая, которая, чтобы выжить под землей, все еще эволюционирует.

Также Фокус писал, что под Южным Китаем нашли цепь невидимых подземных гор, которая тянется на 640 километров.