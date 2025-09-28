Вьетнамец 34 года не стриг ногти и установил мировой рекорд: что из этого вышло (видео)

Вьетнамский художник Лыу Конг Гуен (Lưu Công Huyền) более трех десятилетий отращивал ногти на руках из-за магических верований. За 34 года без подстригания его ногти в целом достигли отметки в почти шесть метров.

Сам мужчина говорит, что перестал подрезать ногти 34 года назад, решив пойти по стопам отца и стать шаманом, сообщает Guiness World Records.

Вьетнамец рассказывает, что его ногти имели отношение к религиозным убеждениям, ведь его отец был шаманом. Сам господин Гуен хотел стать учителем, но выбрал путь художника.

"Я хотел стать учителем, поэтому отращивал их, чтобы выглядеть величественнее. Но позже отец сказал забыть об этой профессии — слишком хлопотно и не стоит. Так что я просто продолжал их отращивать. Если бы я их подстриг, чувствовал бы себя уставшим и истощенным, и физически, и морально", — говорит рекордсмен.

Он добавил, что сама мысль о стрижке заставляют его чувствовать усталость и даже тошноту. Ногти время от времени ломаются, и у вьетнамца есть обломки в шкафу в гостиной, хотя они не входят в финальное измерение.

Длина ногтей была высчитана с помощью специальной ленты, которая составила следующие результаты: левая рука — 388,85 см, правая — 205,6 см. Самый длинный ноготь — на большом пальце левой руки — 127,5 см.

Ногти господина Гуэна Фото: guinnessworldrecords.com

Отращивание таких ногтей — настоящий вызов, и людям с подобными рекордами приходится менять образ жизни. Господин Гуен особенно заботится, чтобы ногти оставались сухими.

"Если идет дождь, должен держать их сухими. Если намокнут — размякнут и отломаются. В толпе, если кто-то зацепит — также сломаются. Каждое движение должно быть осторожным", — признается мужчина.

Он говорит, что даже одеваться или спать нужно очень внимательно, чтобы не сломать ногти. Несмотря на это, он демонстрирует удивительные навыки живописи, осторожно держа банку с краской в одной руке и работая кистью в другой.

Люди собираются посмотреть, как он рисует, восхищаясь его мастерством. Его часто спрашивают, как ему удается рисовать с такими ногтями, хотя ни разу негативных отзывов о них не слышал.

Сам господин Гуен на мопеде и аккуратно одевается, просовывая руки в рукава с помощью жены Ти Тхуан, которая помогает ему и в работе.

Длина ног суммарно скалал почти шесть метров Фото: Guinness World Records

"Люди постоянно спрашивают мою жену, почему она не заставит меня их подстричь. Но это мой выбор. Без ее поддержки я бы не смог за ними так ухаживать", — говорит он, добавив, что был "чрезвычайно счастлив" получить признание Guinness World Records.

Представитель Книги Рекордов Крейг Глендейл подытожил, что прием семьи перед установлением рекорда был хорошим. Однако не обошлось без курьеза — один из ногтей таки сломался.

"Это большая честь — измерить его ногти. Они очень впечатляют, несмотря на то, что один таки сломался", — иронично говорит представитель организации.

