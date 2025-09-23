В Индии образовали самую высокую в мире пирамиду из живых людей (фото)

В Индии образовали самую высокую в мире пирамиду из сотен живых людей высотой 14,73 метра, чем установили новый мировой рекорд.

"Живая пирамида" состоит из десяти ступеней и равна высоте трехэтажного дома, сообщила Книга рекордов Гиннеса.

Пирамиду образовали в городе Тане штата Махараштра во время празднования индуистского фестиваля Дахи Ханди, когда отмечается рождение Кришны

"Пирамида, сформированная в этот день, побила рекорд в девять уровней, который продержался десятилетиями. В течение многих лет титул делили между собой Индия и Испания, где группы в каждой стране работали вместе, чтобы достичь высоты", — говорится в сообщении.

Чтобы образовать пирамиду участники по очереди становились друг другу на плечи, а на самом верху стоял парень в шлеме и со страховкой. Он успел продержаться несколько секунд, а потом упал, но его подхватил кран, поэтому обошлось без травм.

Пирамида из людей Фото: Книга рекордів Гіннеса

"Этот необычайный подвиг символизировал не только непревзойденную физическую выносливость и баланс, но и продемонстрировал дух командной работы, дисциплины и древнюю традицию Говинда в Махараштре. Рекордное выступление команды Kokan Nagar Govinda Pathak подтвердило статус Тане как эпицентра этой славной традиции, подняв фестиваль Дахи Ханди на международный уровень с сертифицированным достижением Книги рекордов Гиннеса", — рассказал один из организаторов мероприятия.

