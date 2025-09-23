В Індії утворили найвищу у світі піраміду з живих людей (фото)

В Індії утворили найвищу у світі піраміду з сотень живих людей заввишки 14,73 метра, чим встановили новий світовий рекорд.

"Жива піраміда" складається з десяти щаблів та дорівнює висоті триповерхового будинку, повідомила Книга рекордів Гіннеса.

Піраміду утворили у місті Тане штату Махараштра під час святкування індуїстського фестивалю Дахі Ханді, коли відзначається народження Крішни

"Піраміда, сформована цього дня, побила рекорд у дев'ять рівнів, який протримався десятиліттями. Протягом багатьох років титул ділили між собою Індія та Іспанія, де групи в кожній країні працювали разом, щоб досягти висоти", — йдеться у повідомленні.

Щоб утворити піраміду учасники по черзі ставали одне одному на плечі, а на самому верху стояв хлопець у шоломі та зі страховкою. Він устиг протриматися кілька секунд, а тоді впав, але його підхопив кран, тож минулося без травм.

Піраміда з людей Фото: Книга рекордів Гіннеса

"Цей надзвичайний подвиг символізував не лише неперевершену фізичну витривалість і баланс, а й продемонстрував дух командної роботи, дисципліни та давню традицію Говінда в Махараштрі. Рекордний виступ команди Kokan Nagar Govinda Pathak підтвердив статус Тане як епіцентру цієї славної традиції, піднісши фестиваль Дахі Ханді на міжнародний рівень із сертифікованим досягненням Книги рекордів Гіннеса", — розповів один із організаторів заходу.

Піраміда з людей в Індії Фото: Книга рекордів Гіннеса

