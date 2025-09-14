Українець виростив в США найбільший соняшник у світі (фото)

Українець Алекс Бабич потрапив до книги рекордів Гіннеса, адже виростив у штаті Індіана в США найбільший у світі соняшник.

Соняшник має висоту 10,90 метри, пише Книга Рекордів Гіннеса.

Алекс вирощує соняшники сім років та добре знається на їх культивуванні, особливо враховуючи те, що ця рослина є національною квіткою України.

Чоловік вже мав звання виробника найвищого соняшника в США, коли виростив соняшник висотою 7,67 метра у 2022 році. А у 2024 році він виростив 10 соняшників, які перевищили позначку 6 метрів.

Насіння для цієї рослини, що встановила світовий рекорд, спочатку походило від досвідченого селекціонера соняшників Буркхарда Гренделя з Німеччини, взяте з квітки, яку він виростив у 2024 році і яка виросла до 8,58 метра, що відповідає другому за висотою соняшнику в історії.

Соняшник, який став світовим рекордсменом отримав прізвисько "Клевер" на честь сина Алекса — Кінаї, який постійно знаходив чотирилисті конюшини у їхньому дворі і клав їх на рослину для удачі під час її росту.

Найвищий соняшник у світі Фото: AP

"Ми молимося, щоб війна закінчилася. І сподіваємося, що це надихне людей у потрібних місцях. Минуло вже достатньо часу", — зазначив Бабич.

На початку сезону Алекс пообіцяв своїй дружині, що якщо він все-таки досягне світового рекорду у 2025 році, то візьме річну перерву від змагань, щоб наступного літа сім'я могла поїхати в похід.

Сам рекорд зафіксували 3 вересня 2025 року.

Таким чином українець побив рекорд, який протримався більше десятиліття — соняшник висотою 9,17 метра, який виростив Ганс-Петер Шиффер з Німеччини.

