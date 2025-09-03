Рибалка встановив рекорд, впіймавши "найогиднішу рибу" в світі: що це за істота (фото)

Брендон Хоґ з американського містечка Лейкшор, штат Міссісіпі, не очікував, що його риболовля перетвориться на зустріч із найогиднішою істотою, яку він коли-небудь бачив. Сам чоловік попри те залишився задоволений рекордним уловом.

Рибалка згадує, що його перша думка була про те, якою потворною була ця рибина, повідомляє Hattiesburg American.

Чоловік згадує, що спочатку планував з друзями планували рибалити за 300 км від берега, але через неспокійне море змінили маршрут і зупинилися біля нафтової платформи.

"Перше, що я подумав — Господи, яка ж потвора, і цей слиз просто нереальний. Це найпотворніша риба, яку я бачив. Вона настільки потворна, що на її фоні я виглядаю як модель", — жартує рибалка.

Чоловік розповідає, що вони хотіли впіймати груперів чи другу рибину, але тільки вугри клювали. І саме тоді сталася неочікуваність — здобич, яка потрапила на гачок, поводилася дивно, і була явно більшою, ніж попередні.

Брендон зі своїм уловом Фото: Відкриті джерела Здобиччю виявився рідкісний вид вугора Фото: Facebook

"У нас було 900 футів (понад 270 метрів) жилки у воді. Я вдягнув рукавички для чищення риби та почав тягнути вручну. Всю котушку. Плечі горіли. Це було божевіллям", — згадує Брендон.

Чоловік додає, що коли рибину нарешті витягли, вона виявилася ще одним слизьким монстром — тільки гігантським. Він подумав, що здобич нагадує "щось із нічних кошмарів", а сам ніколи не бачив нічого подібного, адже вугор важив понад 13,6 кг і мав довжину 173 см.

Після невеликого дослідження з’ясувалося, що це морський вугор (conger eel), а попередній рекорд штату — лише 5,7 кг. Пан Хоґ звернувся до Департаменту морських ресурсів Міссісіпі, і рибу офіційно зафіксували: 13,7 кг.

"Так, це був новий рекорд. Це круто. Було б ще крутіше, якби це був судак чи камбала, але я не перебираю", — каже чоловік.

