Рыбак установил рекорд, поймав "самую отвратительную рыбу" в мире: что это за существо (фото)

Брендон Хог из американского городка Лейкшор, штат Миссисипи, не ожидал, что его рыбалка превратится во встречу с самым отвратительным существом, которое он когда-либо видел. Сам мужчина несмотря на то остался доволен рекордным уловом.

Рыбак вспоминает, что его первая мысль была о том, какой уродливой была эта рыба, сообщает Hattiesburg American.

Мужчина вспоминает, что сначала планировал с друзьями планировали рыбачить за 300 км от берега, но из-за неспокойного моря изменили маршрут и остановились возле нефтяной платформы.

"Первое, что я подумал — Господи, какое же чудовище, и эта слизь просто нереальная. Это самая уродливая рыба, которую я видел. Она настолько уродлива, что на ее фоне я выгляжу как модель", — шутит рыбак.

Мужчина рассказывает, что они хотели поймать груперов или вторую рыбу, но только угри клевали. И именно тогда произошла неожиданность — добыча, которая попала на крючок, вела себя странно, и была явно больше, чем предыдущие.

Брэндон со своим уловом Фото: Відкриті джерела Добычей оказался редкий вид угря Фото: Facebook

"У нас было 900 футов (более 270 метров) лески в воде. Я надел перчатки для чистки рыбы и начал тянуть вручную. Всю катушку. Плечи горели. Это было безумием", — вспоминает Брэндон.

Мужчина добавляет, что когда рыбину наконец вытащили, она оказалась еще одним скользким монстром — только гигантским. Он подумал, что добыча напоминает "что-то из ночных кошмаров", а сам никогда не видел ничего подобного, ведь угорь весил более 13,6 кг и имел длину 173 см.

После небольшого исследования выяснилось, что это морской угорь (conger eel), а предыдущий рекорд штата — всего 5,7 кг. Господин Хог обратился в Департамент морских ресурсов Миссисипи, и рыбу официально зафиксировали: 13,7 кг.

"Да, это был новый рекорд. Это круто. Было бы еще круче, если бы это был судак или камбала, но я не перебираю", — говорит мужчина.

