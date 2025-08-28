Рыба "поздоровалась" с мужем на рыбалке и стала звездой сети (видео)
Один мужчина рыбачил на берегу водоема, как вдруг на берег вблизи него подплыла рыба и будто "поздоровалась" с рыбаком. Поведение животного стало вирусным в сети, которое активно обсуждают пользователи.
Мужчина дважды поймал рыбу в кадре, которая движениями своего рта пыталась будто говорить с рыбаком, как это видно на обнародованном видео в Tiktok.
Ролик с "поздравлениями" рыбы к мужчине стало вирусным — набрало более 3,1 млн пользователей. На кадрах можно увидеть, как почти к берегу, где сидит мужчина, подплывает из глубины водоема рыба.
Далее обитатель водоема якобы раскрывает рот и пытается "поздороваться" с рыбаком. Через мгновение мужчина меняет кадр и показывает общую картину, где проводит свое время — вблизи водоема с удочкой.
Впоследствии снова автор ролика поворачивает объектив камеры в сторону берега, где он сидит. "Визитер" из глубины, который очень напоминает сома, снова на том же месте и находится вблизи рыбака, будто продолжая "диалог".
Пока точно неизвестно, когда и где именно были сняты эти кадры. Ролик в сети появился 18 августа, точную локацию автор не указал.
Реакция соцсетей
В комментариях к вирусному видео, пользователи не сдерживались от смеха от увиденных кадров. Больше всего пользователям понравились такие реплики:
- "Привет, как улов? — Плохой. — А знаешь почему? — Почему? — Потому что я всю рыбу съел";
- "Сидим с рыбой, ловим рыбу";
- "Я слышал, что здесь выдают вкусности. Поделишься?";
- "Привет, а это ты меня решил поймать? У тебя ничего не получится лол";
- "Ну что, поймал что-то?!".
