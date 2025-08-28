Рыба "поздоровалась" с мужем на рыбалке и стала звездой сети (видео)

Один мужчина рыбачил на берегу водоема, как вдруг на берег вблизи него подплыла рыба и будто "поздоровалась" с рыбаком. Поведение животного стало вирусным в сети, которое активно обсуждают пользователи.

Мужчина дважды поймал рыбу в кадре, которая движениями своего рта пыталась будто говорить с рыбаком, как это видно на обнародованном видео в Tiktok.

Ролик с "поздравлениями" рыбы к мужчине стало вирусным — набрало более 3,1 млн пользователей. На кадрах можно увидеть, как почти к берегу, где сидит мужчина, подплывает из глубины водоема рыба.

Далее обитатель водоема якобы раскрывает рот и пытается "поздороваться" с рыбаком. Через мгновение мужчина меняет кадр и показывает общую картину, где проводит свое время — вблизи водоема с удочкой.

Впоследствии снова автор ролика поворачивает объектив камеры в сторону берега, где он сидит. "Визитер" из глубины, который очень напоминает сома, снова на том же месте и находится вблизи рыбака, будто продолжая "диалог".

Пока точно неизвестно, когда и где именно были сняты эти кадры. Ролик в сети появился 18 августа, точную локацию автор не указал.

В комментариях к вирусному видео, пользователи не сдерживались от смеха от увиденных кадров. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Привет, как улов? — Плохой. — А знаешь почему? — Почему? — Потому что я всю рыбу съел";

"Сидим с рыбой, ловим рыбу";

"Я слышал, что здесь выдают вкусности. Поделишься?";

"Привет, а это ты меня решил поймать? У тебя ничего не получится лол";

"Ну что, поймал что-то?!".

