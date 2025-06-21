Мужчина трижды подряд ловил и отпускал редкого лобстера: это был один и тот же омар (фото)
Рыбак из Британии случайно поймал уникального синего лобстера, однако зная его редкость в природе выпускал на волю. Но впоследствии ему везло еще дважды — это заставило предположить мужчину, что он постоянно вытаскивал одного и того же ракоподобного, а в сети пользователи ответили саркастическими шутками о добыче рыбака.
35-летний британский рыбак Марк Ньютон трижды в течение месяца ловил редкого синего лобстера и выпускал членистоногого, зная о редкости этого вида. И ему снова невероятно везло, когда он снова дважды поймал такого омара. Это заставило его подозревать, что на протяжении всего времени ему попадался один и тот же представитель морских раков, сообщает WhatstheJam.
Мужчина рассказывает, что занимается продажей морепродуктов через сеть магазинов Beer Fisheries Ltd в графстве Девон. Именно 28 мая он впервые поймал редкого морского рака, однако решил его отпустить.
Однако впоследствии 9 июня и 19 июня ему снова повезло — он снова поймал голубого лобстера. Мужчина считал, что такой случайности не может быть, ведь ему известно, что такие ракообразные попадаются только 1 на 2 млн случаев.
"Ну, вот он снова. Не уверен, хочет ли он, чтобы его съели, или просто наслаждается поездкой. Уже в третий раз", — рассказал мужчина в своем посте в соцсетях.
Ранее господин Ньютон отмечал, что два раза до этого тоже ловил похожего голубого лобстера. Он добавил, что во всех случаях отпускал пойманного ракообразного в море.
Поэтому обратился к пользователям с вопросом, это — случайность и талант, или просто ему трижды попал один и тот же омар.
Как отреагировали в соцсетях
Пользователи с юмором отнеслись к курьезной ситуации, которая возникла у рыбака. Многие британцы решили с юмором прокомментировать курьез, который произошел у господина Ньютона, а больше всего юзеры облюбовали следующие ответы:
- "Хех, он точно на зарплате";
- "Вы его подкармливаете, вот он и ловится";
- "Ну теперь вы с ним уже точно на "ты";
- "Видимо, ему довольно одиноко";
- "Вот так и находят настоящего друга".
Ранее сообщалось, что в аквариуме продуктового магазина заметили ультраредкого лобстера. Мутация с таким разделением цветов встречается нечасто.
Впоследствии стало известно, как маленькие дети спасли редкого синего омара. Братья Паркер и Закари заметили омара в местном супермаркете.