Чоловік тричі поспіль ловив і відпускав рідкісного лобстера: це був один і той же омар (фото)

Рибалка з Британії випадково вловив унікального синього лобстера, однак знаючи його рідкість у природі випускав на волю. Та згодом йому щастило ще двічі — це змусило припустити чоловіка, що він постійно витягував одного й того ж членистоногого, а в мережі користувачі відповіли саркастичними жартами про здобич рибалки.

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35-річний британський рибалка Марк Ньютон тричі протягом місяця вловлював рідкісного синього лобстера і випускав членистоногого, знаючи про рідкість цього виду. Та йому знову неймовірно щастило, коли він знову двічі впіймав такого омара. Це змусило його підозрювати, що протягом усього часу йому потраплявся один і той же представник морських раків, повідомляє WhatstheJam.

Чоловік розповідає, що займається продажем морепродуктів через мережу магазинів Beer Fisheries Ltd у графстві Девон. Саме 28 травня він уперше впіймав рідкісного морського рака, однак вирішив його відпустити.

Вперше рибалка впіймав рідкісного лобстера 19 травня (фото: WhatstheJam) Фото: What's The Jam

Однак згодом 9 червня та 19 червня йому знову поталанило — він знову упіймав блакитного лобстера. Чоловік вважав, що такої випадковості не може бути, адже йому відомо, що такі ракоподібні потрапляються лише 1 на 2 млн випадків.

"Ну, ось він знову. Не впевнений, чи він хоче, щоб його з'їли, чи просто насолоджується поїздкою. Вже втретє", — розповів чоловік у своєму пості в соцмережах.

Вдруге рибалка впіймав лобстера 9 червня (фото: WhatstheJam) Третя зустріч сталася 19 червня (фото: WhatstheJam)

Раніше пан Ньютон відзначав, що два рази до цього теж ловив схожого блакитного лобстера. Він додав, що у всіх випадках відпускав впійманого ракоподібного у море.

Тому звернувся до користувачів з питанням, чи це — випадковість та талан, чи просто йому тричі потрапив один і той же омар.

Як відреагували в соцмережах

Користувачі з гумором поставилися до курйозної ситуації, яка виникла у рибалки. Багато британців вирішили з гумором прокоментувати курйоз, який стався у пана Ньютона, а найбільше юзери вподобали наступні відповіді:

"Хех, він точно на зарплаті";

"Ви його підгодовуєте, от він і ловиться";

"Ну тепер ви з ним вже точно на "ти";

"Певне, йому доволі самотньо";

"Ось так і знаходять справжнього друга".

Раніше повідомлялося, що в акваріумі продуктового магазину помітили ультрарідкісного лобстера. Мутація з таким поділом кольорів зустрічається нечасто.

Згодом стало відомо, як маленькі діти врятували рідкісного синього омара. Брати Паркер і Закарі помітили омара в місцевому супермаркеті.