Чоловік тричі поспіль ловив і відпускав рідкісного лобстера: це був один і той же омар (фото)
Рибалка з Британії випадково вловив унікального синього лобстера, однак знаючи його рідкість у природі випускав на волю. Та згодом йому щастило ще двічі — це змусило припустити чоловіка, що він постійно витягував одного й того ж членистоногого, а в мережі користувачі відповіли саркастичними жартами про здобич рибалки.
35-річний британський рибалка Марк Ньютон тричі протягом місяця вловлював рідкісного синього лобстера і випускав членистоногого, знаючи про рідкість цього виду. Та йому знову неймовірно щастило, коли він знову двічі впіймав такого омара. Це змусило його підозрювати, що протягом усього часу йому потраплявся один і той же представник морських раків, повідомляє WhatstheJam.
Чоловік розповідає, що займається продажем морепродуктів через мережу магазинів Beer Fisheries Ltd у графстві Девон. Саме 28 травня він уперше впіймав рідкісного морського рака, однак вирішив його відпустити.
Однак згодом 9 червня та 19 червня йому знову поталанило — він знову упіймав блакитного лобстера. Чоловік вважав, що такої випадковості не може бути, адже йому відомо, що такі ракоподібні потрапляються лише 1 на 2 млн випадків.
"Ну, ось він знову. Не впевнений, чи він хоче, щоб його з'їли, чи просто насолоджується поїздкою. Вже втретє", — розповів чоловік у своєму пості в соцмережах.
Раніше пан Ньютон відзначав, що два рази до цього теж ловив схожого блакитного лобстера. Він додав, що у всіх випадках відпускав впійманого ракоподібного у море.
Тому звернувся до користувачів з питанням, чи це — випадковість та талан, чи просто йому тричі потрапив один і той же омар.
Як відреагували в соцмережах
Користувачі з гумором поставилися до курйозної ситуації, яка виникла у рибалки. Багато британців вирішили з гумором прокоментувати курйоз, який стався у пана Ньютона, а найбільше юзери вподобали наступні відповіді:
- "Хех, він точно на зарплаті";
- "Ви його підгодовуєте, от він і ловиться";
- "Ну тепер ви з ним вже точно на "ти";
- "Певне, йому доволі самотньо";
- "Ось так і знаходять справжнього друга".
Раніше повідомлялося, що в акваріумі продуктового магазину помітили ультрарідкісного лобстера. Мутація з таким поділом кольорів зустрічається нечасто.
Згодом стало відомо, як маленькі діти врятували рідкісного синього омара. Брати Паркер і Закарі помітили омара в місцевому супермаркеті.