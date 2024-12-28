Один на 50 мільйонів: в акваріумі продуктового магазину помітили ультрарідкісного лобстера (фото)

Мутація з таким поділом кольорів зустрічається нечасто. Наразі ракоподібний живе в Центрі екологічної освіти.

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Напередодні Різдва Центр екологічної освіти Інституту Шоу в Блу-Гіллі отримав у подарунок морського мешканця, який у природі зустрічається неймовірно рідко. Про це пише New York Post.

Різнобарвного лобстера на ім'я Арнольд Кломер помітив покупець у продуктовому магазині Shop and Save у Мілбриджі, штат Мен. Викупивши унікальну істоту, чоловік пожертвував її навчальному центру.

Після того, як покупець передав його дослідникам, вони спершу привчили Арнольда до життя в "сенсорному" акваріумі, де відвідувачі можуть обережно торкатися до істот, що не становлять небезпеки, і при цьому більше дізнаватися про морське життя.

Характерна мутація Арнольда з поділом кольорів трапляється тільки в 1 з 50 мільйонів лобстерів і є результатом злиття двох запліднених яйцеклітин у процесі розвитку. Причому, таке забарвлення хоча і незвичайне, але не найрідкісніший вид пігментації.

Наприклад, омари-альбіноси трапляються набагато рідше, їхня частота становить 1 на 100 мільйонів, помаранчеві та жовті омари трапляються з частотою 1 на 30 мільйонів, червоні омари — 1 на 10 мільйонів, а сині — 1 на 2 мільйони.

Але в Арнольда є ще одна особливість, яка робить його ще більш рідкісним мешканцем океану. За даними Інституту Шоу, морська істота для захоплення їжі використовує свою дроблячу клешню з лівого боку, хоча більшість його родичів "правші".

Омару потрібно близько 7 років, щоб вирости до товарного розміру. Якщо він зможе уникнути лову і подальшого поїдання, то лобстер живе понад 100 років.

Нагадаємо, торік ловцю омарів зі штату Мен вдалося виловити в океані двокольорового лобстера, половина тіла якого була забарвлена у звичний коричнево-помаранчевий, тоді як інша половина — яскраво-синя. Обидві різнокольорові сторони лобстера належали протилежним статям, через що ракоподібного назвали на честь Девіда Бові.