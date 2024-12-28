Один на 50 миллионов: в аквариуме продуктового магазина заметили ультраредкого лобстера (фото)

Мутация с таким разделением цветов встречается нечасто. Сейчас ракоообразный живет в Центре экологического образования.

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В канун Рождества Центр экологического образования Института Шоу в Блу-Хилле получил в подарок морского обитателя, который в природе встречается невероятно редко. Об этом пишет New York Post.

Разноцветного лобстера по имени Арнольд Кломер заметил покупатель в продуктовом магазине Shop and Save в Милбридже, штат Мэн. Выкупив уникальное существо, мужчина пожертвовал его в учебный центр.

После того, как покупатель передал его исследователям, они сначала приучили Арнольда к жизни в "сенсорном" аквариуме, где посетители могут осторожно прикасаться к существам, которые не представляют опасности, и при этом больше узнавать о морской жизни.

Характерная мутация Арнольда с разделением цветов встречается только у 1 из 50 миллионов лобстеров и является результатом слияния двух оплодотворенных яйцеклеток в процессе развития. Причем, такой окрас хотя и необычный, но не самый редкий вид пигментации.

К примеру, омары-альбиносы встречаются гораздо реже, их частота составляет 1 на 100 миллионов оранжевые и желтые омары встречаются с частотой 1 к 30 миллионам, красные омары — 1 на 10 миллионов, а синие — 1 на 2 миллиона.

Но у Арнольда есть еще одна особенность, которая делает его еще более редким обитателем океана. По данным Института Шоу, морское существо для захвата пищи использует свою дробящую клешню с левой стороны, хотя большинство его сородичей "правши".

Омару требуется около 7 лет, чтобы вырасти до товарного размера. Если он сможет избегнуть ловли и последующего поедания, то лобстер живет более 100 лет.

Напомним, в прошлом году ловцу омаров из штата Мэн удалось выловить в океане двухцветного лобстера, половина тела которого была окрашена в привычный коричнево-оранжевый, тогда как другая половина — ярко-синяя. Обе разноцветные стороны лобстера принадлежали противоположным полам, из-за чего ракообразного назвали в честь Дэвида Боуи.