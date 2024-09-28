"Найрідкісніший на планеті": маленькі діти врятували рідкісного синього омара (відео)

Шанс знайти справжнього синього лобстера становить один до двох мільйонів. Брати Паркер і Закарі помітили омара в місцевому супермаркеті.

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Брати Паркер (4 роки) і Закарі (3 роки) з Кліфтон-парку (штат Нью-Йорк, США) врятували, можливо, одного з найрідкісніших ракоподібних на планеті. Вони знайшли його в продуктовому магазині. Про це пише CBS News.

Шанс знайти справжнього синього лобстера становить один до двох мільйонів. Брати, Паркер, 4 роки, і Закарі, 3 роки, помітили барвисту істоту на розпродажі в Market 32. Мати, Даніель Моралес, каже, що хлопчикам завжди подобалося заглядати в акваріум із лобстерами в продуктовому магазині.

"Ми гуляли і підійшли до скла, і Паркер сказав: "Гей! Цей синій!" І я подумала: "Ух ти! Це дивно". І я сфотографувала його", — сказала мама хлопчиків.

Моралес зв'язалася з Via Aquarium (океанаріум у штаті Нью-Йорк) через Facebook і після того, як вони побачили її фотографію, почалася "рятувальна операція".

"Щойно ми зв'язалися з фахівцями, я підійшла до прилавка і сказала: "Гей, представники океанаріума збираються з вами поговорити. Можливо, ви не захочете його продавати", — згадує Моралес.

Шанс знайти справжнього синього лобстера становить один до двох мільйонів Фото: CBS

Паркер і Закарі спочатку назвали лобстера Блюї (Bluey), на честь персонажа з їхнього улюбленого мультсеріалу. Коли співробітники океанаріума повідомили їм, що лобстер — самець, вони змінили ім'я на Бандит (Bandit, батько Блюї).

Синього омара забрали і помістили на карантин, як і всіх істот перед тим, як запустити в загальні акваріуми. Забарвлення є результатом рідкісного генетичного дефекту, через який лобстери стають синіми, помаранчевими, ситцевими або білими. Співробітники океанаріума зазначають, що Бандит безумовно темнішого кольору, а не яскраво-синього, тож є ймовірність, що він не є "справжнім" синім лобстером.

"Ми думаємо, що в цьому випадку це, можливо, через дієту. Є також імовірність, що він став більш синім через те, що він їсть. Наприклад, якщо вони їдять багато креветок, це може спричинити зміну кольору", — каже Кессіді Лівінгстон з Via Aquarium.

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