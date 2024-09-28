"Самый редкий на планете": маленькие дети спасли редкого синего омара (видео)

Шанс найти настоящего синего лобстера составляет один к двум миллионам. Братья Паркер и Закари заметили омара в местном супермаркете.

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Братья Паркер (4 года) и Закари (3 года) из Клифтон-парка (штат Нью-Йорк, США) спасли, возможно, одного из самых редких ракообразных на планете. Они нашли его в продуктовом магазине. Об этом пишет CBS News.

Шанс найти настоящего синего лобстера составляет один к двум миллионам. Братья, Паркер, 4 года, и Закари, 3 года, заметили красочное существо на распродаже в Market 32. Мать, Даниэль Моралес, говорит, что мальчикам всегда нравилось заглядывать в аквариум с лобстерами в продуктовом магазине.

"Мы гуляли и подошли к стеклу, и Паркер сказал: "Эй! Этот синий!" И я подумала: "Ух ты! Это странно". И я сфотографировала его", — сказала мама мальчиков.

Моралес связалась с Via Aquarium (океанариум в штате Нью-Йорк) через Facebook и после того, как они увидели ее фотографию началась "спасательная операция".

"Как только мы связались со специалистами, я подошла к прилавку и сказала: "Эй, представители океанариума собираются с вами поговорить. Возможно, вы не захотите его продавать", — вспоминает Моралес.

Шанс найти настоящего синего лобстера составляет один к двум миллионам Фото: CBS

Паркер и Закари сначала назвали лобстера Блюи (Bluey), в честь персонажа из их любимого мультсериала. Когда сотрудники океанариума сообщил им, что лобстер — самец, они изменили имя на Бандит (Bandit, отец Блюи).

Синего омара забрали и поместили на карантин, как и всех существ перед тем, как запустить в общие аквариумы. Окраска является результатом редкого генетического дефекта, из-за которого лобстеры становятся синими, оранжевыми, ситцевыми или белыми. Сотрудники океанариума отмечают, что Бандит определенно более темного цвета, а не ярко-синего, так что есть вероятность, что он не является "настоящим" синим лобстером.

"Мы думаем, что в данном случае это, возможно, из-за диеты. Есть также вероятность, что он стал более синим из-за того, что он ест. Например, если они едят много креветок, это может вызвать изменение цвета", — говорит Кэссиди Ливингстон из Via Aquarium.

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