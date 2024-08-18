"Невозможно поверить": рыбак потерял сознание после удара хвостом кита по лицу

В результате удара мужчина потерял сознание, а его друг, находившийся в тот момент на борту лодки, вместе с гонщиками на гидроциклах вызвали службу спасения.

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40-летний рыбак из Австралии получил такой сильный удар по лицу хвостом кита, что потерял сознание. Мужчина был доставлен в больницу для лечения травм. Об этом пишет Daily Star.

40-летний мужчина получил серьезные травмы после того, как кит появился перед ним у Золотого побережья Квинсленда. Огромное животное столкнулось с его лодкой недалеко от границы с Новым Южным Уэльсом.

В результате удара мужчина потерял сознание, а его друг, находившийся в тот момент на борту лодки, вместе с гонщиками на гидроциклах вызвали службу спасения. Спасатели смогли вернуть людей на берег, а затем доставили раненого рыбака в университетскую больницу Голд-Кост. Там ему оказали помощь с лицом и позвоночником.

Служба спасения Квинсленда сообщила, что состояние мужчины стабильное, но его память остается неясной.

"Мы уже видели столкновения китов с лодками, но не с человеком, сидящим в ней. Сначала вы немного не верите в то, что это произошло, но тем не менее реагируете. Когда мы прибыли на место, то обнаружили, что именно это и произошло", — сказал Скотт Браун, сотрудник службы скорой помощи.

Иллюстративное фото Фото: YouTube

Своим мнением поделился и Джон Мюррей, сотрудник морской спасательной службы Нового Южного Уэльса.

"Это необыкновенно. Я занимаюсь этим 22 года и никогда не слышал, чтобы кит ударил кого-то в неподвижной лодке", — сказал он.

После этого инцидента полицейские призвали людей сохранять бдительность, особенно тех, кто отправляется на рыбалку или катается на лодке в сезон китов.

Издание отмечает, что в этот сезон горбатые и южные правые киты проходят через Сидней во время миграции вдоль восточного побережья Австралии, направляясь на север в более холодные месяцы — июнь и июль. Они возвращаются на юг в период с сентября по ноябрь.

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