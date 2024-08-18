"Неможливо повірити": рибалка знепритомнів після удару хвостом кита по обличчю

Унаслідок удару чоловік знепритомнів, а його друг, який перебував у той момент на борту човна, разом із гонщиками на гідроциклах викликали службу порятунку.

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40-річний рибалка з Австралії дістав такий сильний удар по обличчю хвостом кита, що втратив свідомість. Чоловіка доправили в лікарню для лікування травм. Про це пише Daily Star.

40-річний чоловік отримав серйозні травми після того, як кит з'явився перед ним біля Золотого узбережжя Квінсленда. Величезна тварина зіткнулася з його човном недалеко від кордону з Новим Південним Уельсом.

Унаслідок удару чоловік знепритомнів, а його друг, який перебував у той момент на борту човна, разом із гонщиками на гідроциклах викликали службу порятунку. Рятувальники змогли повернути людей на берег, а потім доправили пораненого рибалку в університетську лікарню Голд-Кост. Там йому надали допомогу з обличчям і хребтом.

Служба порятунку Квінсленда повідомила, що стан чоловіка стабільний, але його пам'ять залишається неясною.

"Ми вже бачили зіткнення китів із човнами, але не з людиною, яка сидить у ньому. Спочатку ви трохи не вірите в те, що це сталося, але тим не менш реагуєте. Коли ми прибули на місце, то виявили, що саме це і сталося", — сказав Скотт Браун, співробітник служби швидкої допомоги.

Ілюстративне фото Фото: YouTube

Своєю думкою поділився і Джон Мюррей, співробітник морської рятувальної служби Нового Південного Уельсу.

"Це незвичайно. Я займаюся цим 22 роки й ніколи не чув, щоб кит вдарив когось у нерухомому човні", — сказав він.

Після цього інциденту поліцейські закликали людей зберігати пильність, особливо тих, хто вирушає на риболовлю або катається на човні в сезон китів.

Видання зазначає, що в цей сезон горбаті та південні праві кити проходять через Сідней під час міграції вздовж східного узбережжя Австралії, прямуючи на північ у холодніші місяці — червень і липень. Вони повертаються на південь у період з вересня по листопад.

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