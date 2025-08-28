Риба "привіталася" з чоловіком на рибалці та стала зіркою мережі (відео)

Один чоловік рибалив на березі водойми, як раптом на берег поблизу нього підпливла риба та ніби "привіталася" з рибалкою. Поведінка тварини стала вірусною у мережі, яку активно обговорюють користувачі.

Related video

Чоловік двічі впіймав рибину в кадрі, яка рухами свого рота намагалася ніби говорити з рибалкою, як це видно на оприлюдненому відео в Tiktok.

Ролик з "вітаннями" риби до чоловіка стало вірусним — набрало понад 3,1 млн користувачів. На кадрах можна побачити, як майже до берега, де сидить чоловік, підпливає з глибини водойми рибина.

Далі мешканець водойми нібито розкриває рот і намагається "привітатися" з рибалкою. За мить чоловік змінює кадр і показує загальну картину, де проводить свій час — поблизу водойми з вудкою.

Згодом знову автор ролика повертає об'єктив камери в сторону берега, де він сидить. "Візитер" з глибини, який дуже нагадує сома, знову на тому ж місці та перебуває поблизу рибалки, ніби продовжуючи "діалог".

Наразі точно невідомо, коли та де самі були зняті ці кадри. Ролик у мережі з'явився 18 серпня, точну локацію автор не вказав.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, користувачі не стримувалися від сміху від побачених кадрів. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Привіт, як улов? — Поганий. — А знаєш чому? — Чому? — Тому що я всю рибу з'їв";

"Сидимо з рибою ловимо рибу";

"Я чув, що тут видають смаколики. Поділишся?";

"Привіт, а це ти мене вирішив уловити? В тебе нічого не вийде лол";

"Ну що, впіймав щось?!".

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка знепритомнів після удару хвостом кита по обличчю. Унаслідок удару чоловік знепритомнів, а його друг, який перебував у той момент на борту човна, разом із гонщиками на гідроциклах викликали службу порятунку.

Згодом стало відомо, як чоловік тричі поспіль ловив одного й того ж лобстера. Рибалка не міг повірити в це, а в мережі кумедно обіграти цю історію.