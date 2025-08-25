"Такое бывает раз в жизни": мальчик выловил морского окуня с себя ростом (видео)

13-летний Джулиан Хер из Северной Калифорнии (США) поймал белого морского окуня весом 63,7 фунта (около 29 кг). Его улов может побить мировой рекорд и уже сделал школьника звездой среди рыбаков.

Мальчик поймал рыбу 10 августа, когда семья отправилась на рыбалку рано утром. Интересно, что в момент поклевки Джулиан спокойно ел сэндвич, а его удочку заметил дядя. Об этом пишет New York Post.

13-летний Джулиан Хер из Рио-Осо (Северная Калифорния, США) во время семейной рыбалки в заливе Томалес выловил белого морского окуня весом 63,7 фунта (около 29 кг). Улов может побить мировой рекорд среди юниоров и уже сделал школьника настоящей звездой в рыболовном сообществе.

Сначала все подумали, что на крючке обычный скат, но позже оказалось, что юный рыбак боролся с трофейным морским окунем.

"Я чувствую себя звездой", — признался Джулиан.

После того как рыбу подняли на борт, ее официально взвесили в магазине Bodega Tackle в Петалуме. Вес подтвердили — 63,7 фунта (около 29 кг). Это больше, чем предыдущий рекорд для юниоров, установленный в 2002 году (59 фунтов — примерно 26,7 кг).

Сейчас семья Хер готовит документы для Международной ассоциации по рыболовству (IGFA), чтобы улов признали официальным мировым рекордом. Проверка может занять несколько недель: необходимо подтвердить вес, снасти и все обстоятельства поимки.

Отец Джулиана, Ринна Хер, признался, что момент стал уникальным.

"Такое бывает раз в жизни. Я уверен, что ни мне, ни сыну, ни кому-то еще из нашей семьи больше никогда не удастся поймать подобную рыбу", — отметил американец.

Если рекорд подтвердят, Джулиан войдет в историю как один из самых юных рыбаков, установивших мировое достижение.

