"Таке буває раз у житті": хлопчик виловив морського окуня із себе зростом (відео)

13-річний Джуліан Хер із Північної Каліфорнії (США) зловив білого морського окуня вагою 63,7 фунта (близько 29 кг). Його улов може побити світовий рекорд і вже зробив школяра зіркою серед рибалок.

Хлопчик спіймав рибу 10 серпня, коли сім'я вирушила на риболовлю рано вранці. Цікаво, що в момент клювання Джуліан спокійно їв сендвіч, а його вудку помітив дядько. Про це пише New York Post.

Спочатку всі подумали, що на гачку звичайний скат, але пізніше виявилося, що юний рибалка боровся з трофейним морським окунем.

"Я відчуваю себе зіркою", — зізнався Джуліан.

Після того як рибу підняли на борт, її офіційно зважили в магазині Bodega Tackle в Петалумі. Вагу підтвердили — 63,7 фунта (близько 29 кг). Це більше, ніж попередній рекорд для юніорів, установлений 2002 року (59 фунтів — приблизно 26,7 кг).

Зараз сім'я Хер готує документи для Міжнародної асоціації з рибальства (IGFA), щоб улов визнали офіційним світовим рекордом. Перевірка може тривати кілька тижнів: необхідно підтвердити вагу, снасті та всі обставини упіймання.

Батько Джуліана, Рінна Хер, зізнався, що момент став унікальним.

"Таке буває раз у житті. Я впевнений, що ні мені, ні синові, ні комусь іще з нашої сім'ї більше ніколи не вдасться зловити таку рибу", — зазначив американець.

Якщо рекорд підтвердять, Джуліан увійде в історію як один із наймолодших рибалок, які встановили світове досягнення.

