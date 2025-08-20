Найбільші у світі: чоловік виростив гігантські фрукти та овочі рекордних розмірів (фото)

Досвідчений британський садівник Грем Барратт із Глостерширу за літо 2025 року встановив чотири світові рекорди, виростивши овочі неймовірних розмірів. Секрет успіху, за його словами, у багаторічному досвіді в овочівництві.

Містер Барратт займається вирощуванням овочів усе життя, але взявся бити рекорди понад десять років тому, коли отримав доступ до комунальної ферми та комерційної теплиці. Його історією ділиться офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса.

"Спочатку я просто змагався із сусідами за найбільші цибулини, а тепер це стало моєю пристрастю", — розповів садівник.

Чотири рекорди за одне літо

Грем виростив:

найдовший стручок гороху — 180 мм, що перевищує розмір iPhone 16;

найважчий томатілло вагою 140 г, що на 35% більше за попередній рекорд;

Містер Барратт показує своє досягнення Фото: Guinnessworldrecords

найдовшу та найважчу люффу — 1,396 м та 2,82 кг відповідно.

Секрет рекордів

Садівник пояснює успіх поєднанням правильно підібраних сортів, гнучкого підходу та експериментів.

"Щороку я змінюю свої посадки, наче футбольний тренер, який обирає найкращих гравців. Деякі культури мене розчаровують, інші — дивують. І я спеціалізуюся саме на тих, що дають найбільший результат", — пояснює він.

Барратт вирощує гігантські овочі Фото: Guinnessworldrecords

Представник Книги рекордів Гіннеса Себастьян Суські, який оцінював досягнення, наголосив, що Барратт провів колосальну роботу, щоб досягти таких результатів.

Злети й падіння

Для Грема ці перемоги — своєрідна компенсація за поразку 2024 року, коли його титул, одержаний за найважчу селеру, протримався лише тиждень.

Садівник радить новачкам бути готовими до ризиків: "Це, мабуть, єдиний вид спорту з такою кількістю змінних. Багато що може піти не так, але винагорода того варта".

