Жінка з найдовшим язиком у світі назвала свою улюблену розвагу (фото, відео)

34-річна американка Шанель Таппер, яка з 2010 року утримує рекорд власниці найдовшого жіночого язика у світі (9,75 см), зізналася, що їй подобається, коли люди відчувають шок і кричать від жаху, коли бачать її язик.

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Про це вона розповіла в бесіді з представниками Книги рекордів Гіннеса.

"Чесно кажучи, найкраща реакція, яку я коли-небудь могла отримати, коли хтось бачить мій язик, — це крик. Мені насправді подобається, коли люди кричать або верещать від шоку, а іноді й від жаху. Але це, напевно, моє найулюбленіше: мені смішно, тому що це драматична реакція", — зізналася вона.

Шанель також продемонструвала на камеру кілька незвичайних речей, які вона може робити своїм наддовгим язиком. Наприклад, вона прибрала блоки дженги, перевернула червоні стаканчики Solo Cups, торкнулася носа язиком і навіть тримала ложку, обвиваючи її язиком.

"Мені подобаються маленькі кумедні речі, такі дурні речі. Ось що робить мою мову найкумеднішою, коли я можу робити з нею щось нестандартне", — пожартувала вона.

Таппер пишається своїм титулом і можливостями, які він надав:

"Моє улюблене в тому, щоб бути рекордсменкою, — це коли я можу подорожувати і зустрічатися з іншими рекордсменами. Це весело, і, звичайно, я можу побачити частини світу, які я ніколи раніше не бачила".

Минулого року Шанель запросили знятися в рекламній кампанії модного бренду Diesel разом з іншими рекордсменами. Її язик був пофарбований у синій і зелений кольори для серії фотографій для кампанії італійського бренду Welcome to Successful Living. Рекламна кампанія "Весна-літо 2024" стала даниною поваги класичному телевізійному конкурсу талантів: журі та глядачі в прямому ефірі із захопленням спостерігали за тим, як зірки Книги рекордів Гіннеса виходили на сцену, щоб продемонструвати те, що робить їх особливими.

Уперше Шанель усвідомила, що її мова не зовсім звичайна, коли їй було вісім років, і вона з мамою сфотографувалася на Геловін.

"На одній із фотографій ми висунули язики. Я помітила, що в мене довгий язик, коли друкували фотографії з Геловіна, і я це побачила… Але, думаю, це стало помітно в середній школі, коли люди почали це коментувати. Навіщо я показала людям мову, я не знаю… Я дурна! Але є ще люди з тих часів, які пам'ятають мене тільки через мою мову!" — зізнавалася дівчина.

Вона додала, що не відчуває жодного дискомфорту і ніколи б не проміняла свій довгий язик на "нормальний".

Раніше Фокус писав, що найнижча жінка у світі знову потрапила до Книги рекордів Гіннеса.