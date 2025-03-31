Женщина с самым длинным языком в мире назвала свое любимое развлечение (фото, видео)

34-летняя американка Шанель Таппер, которая с 2010 года удерживает рекорд владелицы самого длинного женского языка в мире (9,75 см), призналась, что ей нравится, когда люди испытывают шок и кричат от ужаса, когда видят ее язык.

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Об этом она рассказала в беседе с представителями Книги рекордов Гиннеса.

"Честно говоря, лучшая реакция, которую я когда-либо могла получить, когда кто-то видит мой язык, — это крик. Мне на самом деле нравится, когда люди кричат ​​или визжат от шока, а иногда и от ужаса. Но это, наверное, мое любимые: мне смешно, потому что это драматическая реакция", – призналась она.

Шанель также продемонстрировала на камеру несколько необычных вещей, которые она может делать своим сверхдлинным языком. Например, она убрала блоки дженги, перевернула красные стаканчики Solo Cups, коснулась носа языком и даже держала ложку, обвивая ее языком.

"Мне нравятся маленькие забавные вещи, такие глупые вещи. Вот что делает мой язык самым забавным, когда я могу делать с ним что-то нестандартное", – пошутила она.

Таппер гордится своим титулом и возможностями, которые он предоставил:

"Мое любимое в том, чтобы быть рекордсменкой, — это когда я могу путешествовать и встречаться с другими рекордсменами. Это весело, и, конечно, я могу увидеть части света, которые я никогда раньше не видела".

В прошлом году Шанель пригласили сняться в рекламной кампании модного бренда Diesel вместе с другими рекордсменами. Ее язык был окрашен в синий и зеленый цвета для серии фотографий для кампании итальянского бренда Welcome to Successful Living. Рекламная кампания "Весна-лето 2024" стала данью уважения классическому телевизионному конкурсу талантов: жюри и зрители в прямом эфире с восторгом наблюдали за тем, как звезды Книги рекордов Гиннеса выходили на сцену, чтобы продемонстрировать то, что делает их особенными.

Впервые Шанель осознала, что ее язык не совсем обычный, когда ей было восемь лет, и она с мамой сфотографировалась на Хэллоуин.

"На одной из фотографий мы высунули языки. Я заметила, что у меня длинный язык, когда печатали фотографии с Хэллоуина, и я это увидела… Но, думаю, это стало заметно в средней школе, когда люди начали это комментировать. Зачем я показала людям язык, я не знаю… Я глупая! Но есть еще люди из тех времен, которые помнят меня только из-за моего языка!" – признавалась девушка.

Она добавила, что не чувствует никакого дискомфорта и никогда бы не променяла свой длинный язык на "нормальный".

Ранее Фокус писал, что самая низкая женщина в мире снова попала в Книгу рекордов Гиннеса.