Самые большие в мире: мужчина вырастил гигантские фрукты и овощи рекордных размеров (фото)

Опытный британский садовод Грэм Барратт из Глостершира за лето 2025 года установил четыре мировых рекорда, вырастив овощи невероятных размеров. Секрет успеха, по его словам, в многолетнем опыте в овощеводстве.

Мистер Барратт занимается выращиванием овощей всю жизнь, но взялся бить рекорды более десяти лет назад, когда получил доступ к коммунальной ферме и коммерческой теплице. Его историей делится официальный сайт Книги рекордов Гиннеса.

"Сначала я просто соревновался с соседями за самые большие луковицы, а теперь это стало моей страстью", — рассказал садовод.

Четыре рекорда за одно лето

Грэм вырастил:

самый длинный стручок гороха — 180 мм, что превышает размер iPhone 16;

самый тяжелый томатилло весом 140 г, что на 35% больше предыдущего рекорда;

Мистер Барратт показывает свое достижение Фото: Guinnessworldrecords

самую длинную и самую тяжелую люффу — 1,396 м и 2,82 кг соответственно.

Секрет рекордов

Садовод объясняет успех сочетанием правильно подобранных сортов, гибкого подхода и экспериментов.

"Каждый год я меняю свои посадки, как футбольный тренер, который выбирает лучших игроков. Некоторые культуры меня разочаровывают, другие — удивляют. И я специализируюсь именно на тех, которые дают наибольший результат", — объясняет он.

Барратт выращивает гигантские овощи Фото: Guinnessworldrecords

Представитель Книги рекордов Гиннеса Себастьян Суски, который оценивал достижение, отметил, что Барратт провел колоссальную работу, чтобы достичь таких результатов.

Взлеты и падения

Для Грэма эти победы — своеобразная компенсация за поражение 2024 года, когда его титул, полученный за самую тяжелую сельдерей, продержался всего неделю.

Садовник советует новичкам быть готовыми к рискам: "Это, пожалуй, единственный вид спорта с таким количеством переменных. Многое может пойти не так, но вознаграждение того стоит".

