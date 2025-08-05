112-летняя женщина стала самой старой монахиней в мире: какой совет она дала молодым (фото)

Сестра Фрэнсис Доминике Пискателла из Лонг-Айленда, Нью-Йорк (США), официально признана самой старой монахиней мира. Женщине 112 лет. Она прослужила католической церкви более 94 лет.

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Фрэнсис стала старейшей монахиней после смерти предыдущей рекордсменки — бразильянки Ины Канабарро Лукас, которая умерла в апреле 2025 года. Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Великое призвание

Монахиня родилась 20 апреля 1913 года. В доминиканский орден вступила, когда ей было 17. Более полувека преподавала математику в школах и работала в администрации, оставаясь активной до 84 лет.

Монахиня прослужила католической церкви более 94 лет Фото: Guinnessworldrecords

Несмотря на тяжелое детство (в два года она потеряла часть левой руки в результате несчастного случая с поездом) Пискателла доказала, что это не помешает призванию. В 1931 году она настойчиво добилась принятия в монастырь, где впоследствии зарекомендовала себя как талантливая учительница и духовная наставница.

Секреты долголетия

На вопрос о секрете своего долголетия, монахиня отвечает просто. "Учись до самой смерти. Надо стать святой еще до того, как попадешь в рай", — утверждает женщина.

Даже после 100 лет сестра Фрэнсис оставалась активной, несмотря на то, что ранее пережила автомобильную аварию и падение. Женщина продолжает посещать ежедневные мессы и социальные мероприятия в доме престарелых.

Сестра Фрэнсис Доминике стала рекордсменкой Фото: Guinnessworldrecords

"Бог еще не готов ко мне", — шутит монахиня, которая за свою жизнь стала свидетелем девяти понтификатов, двадцати президентов США, двух мировых войн и нескольких пандемий.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Леди Гага вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она обошла Мадонну по количеству зрителей на концертах.