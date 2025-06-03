Обошла Мадонну по числу зрителей на концертах: Леди Гага вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Леди Гага провела концерт в бразильском городе Рио-де-Жанейро и установила рекорд по количеству зрителей среди женщин-музыкантов.

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Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Бесплатное выступление певицы 3 мая на пляже Копакабана собрало около 2,5 миллиона поклонников, став самым массовым сольным концертом в истории женщин-исполнителей. Концерт стал первым для Леди Гаги в Бразилии за последние 13 лет.

Прежний рекорд по посещаемости на концертах установила Мадонна, выступив также на пляже Копакабана 4 мая 2024 года. Тогда около 1,6 миллиона человек собрались на залитом солнцем Атлантическом побережье.

"Спасибо, что творите историю вместе со мной. Народ Бразилии — причина, почему я сияю", — говорила певица со сцены своим фанатам.

Благодаря бесплатному выступлению Леди Гаги бразильская экономика получит дополнительно 105,8 млн долларов, сказано в сообщении.

"На один вечер Копакабана превратилась в "Гагакабану" для пятиактной "готической оперы". Звучали песни из ее последнего альбома Mayhem и ставшие хитами "Born this Way", "Paparazzi", "Poker Face" и "Bad Romance", — отмечается в Книге рекордов.

Общий рекорд по посещаемости концертов принадлежит британскому певцу и автору песен Роду Стюарту. Во время новогоднего концерта в 1994 году на пляже Копакабана он собрал не менее 3,5 миллиона зрителей.

В Книге рекордов уточняется, что в число зрителей могли войти пришедшие посмотреть на фейерверк в честь Нового года.

Напомним, на концерте Леди Гаги на пляже Копакабана планировался теракт, полиция Бразилии провела операцию "Fake Monster" и задержала причастных со взрывчаткой и коктейлями Молотова.

Фокус ранее писал, как украинский режиссер и клипмейкер Таня Муиньо стала лучшим режиссером за клип к песне Леди Гаги. Она получила престижную премию Hollywood Music Video Awards.