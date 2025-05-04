Операция "Ненастоящий монстр": полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги в Бразилии (видео)

Полиция Бразилии провела операцию "Fake Monster" ("Ненастоящий монстр"), в ходе которой задержала лиц, планировавших теракт на концерте певицы Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Копы арестовали причастных, изъяв взрывчатки и коктейли Молотова.

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Об этом говорится в сообщении бразильских правоохранителей.

"Полиция Бразилии вместе с Министерством юстиции предотвратили реализацию подрыва бомбы, который планировалось осуществить во время концерта Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро", — указывают полицейские.

Правоохранители добавляют, что задержали двух человек — мужчину-организатора и несовершеннолетнего, который был причастен к вербовке лиц к преступлению. Копы сообщили, что заблаговременно установили намерения преступников и начали готовить операцию.

"Преступники планировали ряд нападений на концерте с использованием самодельных взрывных устройств и "коктейлей Молотова". Их целью были дети, подростки и ЛГБТ-люди", — говорится в сообщении полиции Бразилии.

В результате операции "Ненастоящий монстр" полицейские провели ряд задержаний в нескольких городах — Рио-де-Жанейро, Нитерой, Дуке-де-Кашиас и Макае. Сейчас также оперативные мероприятия продолжаются в нескольких штатах, чтобы определить весь круг лиц, причастных к подготовке бомбовых атак.

Издание BBC сообщает, что американская певица Леди Гага провела огромный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, на котором присутствовали до 2 млн человек. Вход был бесплатным, а расходы на праздник были покрыты за счет мэрии города.

Сейчас певица проводит огромный мировой тур в поддержку своего альбома "Mayhem" ("Хаос"). Затем исполнительница проведет несколько открытых концертов в США, Австралии, Японии и Южной Корее.

Ранее сообщалось, что на концерте в Северной Македонии вспыхнул пожар. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание крыши из-за неосторожного использования пиротехники.

Впоследствии стало известно, что Бейонсе впервые вывела на сцену младшую дочь. Семилетняя дочь певицы Руми дебютировала на сцене во время тура "Cowboy Carter" на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.