Операція "Несправжній монстр": поліція запобігла теракту на концерті Леди Гаги в Бразилії (відео)

Поліція Бразилії провела операцію "Fake Monster" ("Несправжній монстр"), під час якої затримала осіб, які планували теракт на концерті співачки Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. Копи арештували причетних, вилучивши вибухівки і коктейлі Молотова.

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Про це йдеться у повідомленні бразильських правоохоронців.

"Поліція Бразилії разом з Міністерством юстиції запобігли реалізації підриву бомби, який планувалося здійснити під час концерту Леді Гаги на пляжі Копакабана у Ріо-де-Жанейро", — вказують поліцейські.

Правоохоронці додають, що затримала двох осіб — чоловіка-організатора та неповнолітнього, який був причетний до вербування осіб до злочину. Копи повідомили, що завчасно встановили наміри злочинців і почали готувати операцію.

"Злочинці планували низку нападів на концерті з використанням саморобних вибухових пристроїв та "коктейлів Молотова". Їхньою метою були діти, підлітки та ЛГБТ-люди", — йдеться у повідомленні поліції Бразилії.

В результаті операції "Несправжній монстр" поліцейські провели низку затримань у кількох містах — Ріо-де-Жанейро, Нітерой, Дуке-де-Кашіас і Макає. Наразі також оперативні заходи тривають у кількох штатах, аби визначити все коло осіб, причетних до підготовки бомбових атак.

Видання BBC повідомляє, що американська співачка Леді Гага провела величезний концерт на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, на якому були присутні до 2 млн осіб. Вхід був безкоштовним, а видатки на свято були покриті коштом мерії міста.

Наразі співачка проводить величезний світовий тур на підтримку свого альбому "Mayhem" ("Хаос"). Потім виконавиця проведе кілька відкритих концертів у США, Австралії, Японії та Південній Кореї.

Раніше повідомлялося, що на концерті в Північній Македонії спалахнула пожежа. За попередніми даними, причиною пожежі стало займання даху через необережне використання піротехніки.

Згодом стало відомо, що Бейонсе вперше вивела на сцену молодшу доньку. Семирічна дочка співачки Румі дебютувала на сцені під час туру "Cowboy Carter" на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі.