Обійшла Мадонну за кількістю глядачів на концертах: Леді Гага увійшла до Книги рекордів Гіннесса

Леді Гага провела концерт у бразильському місті Ріо-де-Жанейро і встановила рекорд за кількістю глядачів серед жінок-музикантів.

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Про це повідомляють на офіційному сайті Книги рекордів Гіннесса.

Безкоштовний виступ співачки 3 травня на пляжі Копакабана зібрав близько 2,5 мільйона шанувальників, ставши наймасовішим сольним концертом в історії жінок-виконавців. Концерт став першим для Леді Гаги в Бразилії за останні 13 років.

Колишній рекорд за відвідуваністю на концертах встановила Мадонна, виступивши також на пляжі Копакабана 4 травня 2024 року. Тоді близько 1,6 мільйона людей зібралися на залитому сонцем Атлантичному узбережжі.

"Дякую, що творите історію разом зі мною. Народ Бразилії — причина, чому я сяю", — говорила співачка зі сцени своїм фанатам.

Завдяки безкоштовному виступу Леді Гаги бразильська економіка отримає додатково 105,8 млн доларів, ідеться в повідомленні.

"На один вечір Копакабана перетворилася на "Гагакабану" для п'ятиактної "готичної опери". Звучали пісні з її останнього альбому Mayhem і хіти, що стали хітами, — "Born this Way", "Paparazzi", "Poker Face" і "Bad Romance", — зазначено в Книзі рекордів.

Загальний рекорд за відвідуваністю концертів належить британському співаку й автору пісень Роду Стюарту. Під час новорічного концерту 1994 року на пляжі Копакабана він зібрав щонайменше 3,5 мільйона глядачів.

У Книзі рекордів уточнюється, що до числа глядачів могли увійти ті, хто прийшов подивитися на феєрверк на честь Нового року.

Нагадаємо, на концерті Леді Гаги на пляжі Копакабана планували теракт, поліція Бразилії провела операцію "Fake Monster" і затримала причетних із вибухівкою та коктейлями Молотова.

Фокус раніше писав, як українська режисерка і кліпмейкерка Таня Муіньо стала найкращим режисером за кліп до пісні Леді Гаги. Вона отримала престижну премію Hollywood Music Video Awards.