Исполнилось 30 лет. Толстый пес из Португалии стал самой старой собакой в мире
Боби породы португальский мастиф прожил 30 лет и 267 дней и все еще достаточно бодр, чтобы играть с четырьмя друзьями-кошками.
Пес Боби, который живет в округе Лейра в Португалии, стал самой старой собакой из ныне живущих. Ему исполнилось 30 лет и 267 дней. Об этом пишет Daily Mail.
Боби принадлежит к породе Рафейру ду Алентежу (или Португальская сторожевая, Португальский мастиф, Алентежский мастиф). На португальском эта порода называется, как Rafeiro do Alentejo.
Эта порода почти не встречается за пределами Португалии. Считается, что это потомки тибетских мастиффов, которых купцы когда-то привезли из Китая.
Боби, не смотря на свой преклонный возраст, достаточно бодр. У него отличный аппетит и он любит играть с четырьмя кошками, которые живут вместе с ним.
Владелец Боби уже сказал, что мировой рекорд, поставленный его питомцем, принес ему "огромную радость".
Боби, родился 11 мая 1992 года. Члены семьи считают, что секрет его долголетия заключается в том, что он всегда жил в сельской местности в мирной обстановке на семейной ферме, много гулял и наслаждался природой.
Боби любит поесть и в основном ест ту же еду, что и его хозяева, но они обязательно сначала замачивают ее в воде, чтобы удалить приправы и лишнюю соль.
Леонель Коста, владелец Боби, описывает его как "единственного в своем роде".
Коста все еще надеется, что Боби станет отцом щенков, поскольку он последний из длинного поколения животных.
"Боби был настоящим бойцом все эти годы. И только он знает секрет своего долголетия. Это должно быть нелегко, потому что средняя продолжительность жизни собаки не так уж велика, и если бы только он умел говорить, он бы смог объяснить, как ему удалось прожить так долго", — рассказал хозяин долгожителя.
Но он сам и все члены его семьи счастливы, что Боби все еще с ними.
Боби хорошо спит ночью и любит прикорнуть после обеда. У него есть свое местечко у камина. Он также любит гулять по сельскохозяйственным угодьям и среди сосен.
Болел Боби за свою жизнь только один раз в 2018 году. Сейчас у него появились небольшие проблемы с суставами и зрением.
В 1992 году Боби был зарегистрирован в Ветеринарно-медицинской службе муниципалитета Лейрии. Организация подтвердила дату рождения Боби.
Возраст Боби был подтвержден SIAC, базой данных домашних животных, утвержденной правительством Португалии и управляемой Национальным союзом ветеринаров.
Предыдущим обладателем титула самой старой из ныне живущих собак был Спайк, установивший рекорд в возрасте 23 лет и 7 дней, что было подтверждено в Камдене, штат Огайо, 7 декабря 2022 года.
Титул самой старой собаки ранее принадлежал Блуи, австралийской пастушьей собаке, которая дожила до 29 лет и 5 месяцев, прежде чем ее усыпили в ноябре 1939 года.
Напомним, самой старой кошкой в мире является кошечка Флосси, которой исполнилось 27 лет. Флосси сначала жила на улице, но теперь у нее любящая семья.