Исполнилось 30 лет. Толстый пес из Португалии стал самой старой собакой в мире

Боби породы португальский мастиф прожил 30 лет и 267 дней и все еще достаточно бодр, чтобы играть с четырьмя друзьями-кошками.

Related video

Пес Боби, который живет в округе Лейра в Португалии, стал самой старой собакой из ныне живущих. Ему исполнилось 30 лет и 267 дней. Об этом пишет Daily Mail.

Боби принадлежит к породе Рафейру ду Алентежу (или Португальская сторожевая, Португальский мастиф, Алентежский мастиф). На португальском эта порода называется, как Rafeiro do Alentejo.

[ + – ] Боби в возрасте семи лет Фото: Guinness World Records

Эта порода почти не встречается за пределами Португалии. Считается, что это потомки тибетских мастиффов, которых купцы когда-то привезли из Китая.

Боби, не смотря на свой преклонный возраст, достаточно бодр. У него отличный аппетит и он любит играть с четырьмя кошками, которые живут вместе с ним.

Владелец Боби уже сказал, что мировой рекорд, поставленный его питомцем, принес ему "огромную радость".

Боби, родился 11 мая 1992 года. Члены семьи считают, что секрет его долголетия заключается в том, что он всегда жил в сельской местности в мирной обстановке на семейной ферме, много гулял и наслаждался природой.

Боби любит поесть и в основном ест ту же еду, что и его хозяева, но они обязательно сначала замачивают ее в воде, чтобы удалить приправы и лишнюю соль.

Леонель Коста, владелец Боби, описывает его как "единственного в своем роде".

[ + – ] Боби уже исполнилось 30 лет Фото: Guinness World Records [ + – ] Боби уже исполнилось 30 лет Фото: Guinness World Records

Коста все еще надеется, что Боби станет отцом щенков, поскольку он последний из длинного поколения животных.

"Боби был настоящим бойцом все эти годы. И только он знает секрет своего долголетия. Это должно быть нелегко, потому что средняя продолжительность жизни собаки не так уж велика, и если бы только он умел говорить, он бы смог объяснить, как ему удалось прожить так долго", — рассказал хозяин долгожителя.

Но он сам и все члены его семьи счастливы, что Боби все еще с ними.

Боби хорошо спит ночью и любит прикорнуть после обеда. У него есть свое местечко у камина. Он также любит гулять по сельскохозяйственным угодьям и среди сосен.

[ + – ] Боби любит играть с четырьмя кошками, живущими на ферме Фото: Guinness World Records

Болел Боби за свою жизнь только один раз в 2018 году. Сейчас у него появились небольшие проблемы с суставами и зрением.

В 1992 году Боби был зарегистрирован в Ветеринарно-медицинской службе муниципалитета Лейрии. Организация подтвердила дату рождения Боби.

Возраст Боби был подтвержден SIAC, базой данных домашних животных, утвержденной правительством Португалии и управляемой Национальным союзом ветеринаров.

Предыдущим обладателем титула самой старой из ныне живущих собак был Спайк, установивший рекорд в возрасте 23 лет и 7 дней, что было подтверждено в Камдене, штат Огайо, 7 декабря 2022 года.

Титул самой старой собаки ранее принадлежал Блуи, австралийской пастушьей собаке, которая дожила до 29 лет и 5 месяцев, прежде чем ее усыпили в ноябре 1939 года.

Напомним, самой старой кошкой в мире является кошечка Флосси, которой исполнилось 27 лет. Флосси сначала жила на улице, но теперь у нее любящая семья.