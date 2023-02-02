Виповнилося 30 років. Товстий пес із Португалії став найстарішим собакою у світі

Бобі породи португальський мастиф прожив 30 років і 267 днів і все ще досить бадьорий, щоб грати з чотирма друзями-кішками.

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Пес Бобі, який живе в окрузі Лейра в Португалії, став найстарішим собакою з тих, які нині живуть. Йому виповнилося 30 років і 267 днів. Про це пише Daily Mail.

Бобі належить до породи Рафейру ду Алентежу (або Португальська сторожова, Португальський мастиф, Алентезький мастиф). Португальською ця порода називається Rafeiro do Alentejo.

[ + – ] Бобі у віці семи років Фото: Guinness World Records

Ця порода майже не зустрічається за межами Португалії. Вважається, що це нащадки тибетських мастифів, яких купці колись привезли з Китаю.

Бобі, незважаючи на свій похилий вік, досить бадьорий. У нього чудовий апетит і він любить грати з чотирма кішками, які мешкають разом із ним.

Власник Бобі вже сказав, що світовий рекорд, поставлений його вихованцем, приніс йому "величезну радість".

Бобі народився 11 травня 1992 року. Члени сім'ї вважають, що секрет його довголіття полягає в тому, що він завжди жив у сільській місцевості у мирній обстановці на сімейній фермі, багато гуляв і насолоджувався природою.

Бобі любить поїсти і здебільшого їсть ту ж їжу, що і його господарі, але вони обов'язково спочатку замочують її у воді, щоб видалити приправи та зайву сіль.

Леонель Коста, власник Бобі, описує його як "єдиного у своєму роді".

[ + – ] Бобі вже виповнилося 30 років Фото: Guinness World Records [ + – ] Бобі вже виповнилося 30 років Фото: Guinness World Records

Коста все ще сподівається, що Бобі стане батьком цуценят, оскільки він останній з довгого покоління тварин.

"Бобі був справжнім бійцем усі ці роки. І тільки він знає секрет свого довголіття. Це повинно бути нелегко, тому що середня тривалість життя собаки не така вже й велика, і якби тільки він умів говорити, він би зміг пояснити, як йому вдалося прожити так довго", — розповів господар довгожителя.

Але він сам і всі члени його родини щасливі, що Бобі досі з ними.

Бобі добре спить уночі та любить подрімати після обіду. Він має своє місце біля каміна. Він також любить гуляти сільськогосподарськими угіддями і серед сосен.

[ + – ] Бобі любить грати з чотирма кішками, які мешкають на фермі Фото: Guinness World Records

Хворів Бобі за своє життя лише один раз у 2018 році. Зараз у нього з'явилися невеликі проблеми із суглобами та зором.

У 1992 році Бобі був зареєстрований у Ветеринарно-медичній службі муніципалітету Лейрії. Організація підтвердила дату народження Бобі.

Вік Бобі був підтверджений SIAC, базою даних домашніх тварин, затвердженою урядом Португалії та керованою Національною спілкою ветеринарів.

Попереднім володарем титулу найстарішої собаки, що нині живе, був Спайк, який встановив рекорд у віці 23 років і 7 днів, що було підтверджено в Камдені, штат Огайо, 7 грудня 2022 року.

Титул найстарішого собаки раніше належав Блуї, австралійському пастушому собаці, який дожив до 29 років і 5 місяців, перш ніж його приспали в листопаді 1939 року.

Нагадаємо, найстарішою кішкою у світі є кішечка Флоссі, якій виповнилося 27 років. Флоссі спочатку жила на вулиці, але тепер у неї любляча сім'я.