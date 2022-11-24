Найстарішій кішці у світі виповнилося 27 років (відео)

Вік кішки Флоссі з Лондона еквівалентний 120 рокам людини.

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Колишня бездомна кішка на прізвисько Флоссі, яка живе в Орпінгтоні, на південному сході Лондона, стала найстарішою кішкою у світі. Це звання Книга рекордів Гіннеса надала тварині за кілька тижнів до її 27-річчя.

Кішка черепахового забарвлення отримала титул, коли "приголомшені" експерти виявили записи ветеринарів, які свідчать, що вона народилася 1995 року.

"Ми були так схвильовані, дізнавшись про прекрасну Флоссі. Не кожен день ви стикаєтеся з кішкою, яка існує із середини дев'яностих. Це людський еквівалент понад 120 років. Ми раді бачити, що Флоссі влаштувалася і насолоджується всіма домашніми зручностями, на які вона заслуговує у своєму подальшому житті", — сказав головний редактор Книги рекордів Гіннеса Крейг Глендей.

Флоссі жила на вулиці, коли її ще кошеням підібрав біля лікарні Мерсісайда робітник, у якого вона жила 24 роки. Після того, як власники кішки померли, організація Cats Protection передала її 27-річній Вікі Грін.

[ + – ] 24 роки кішка прожила в одній родині, а потім потрапила до Вікі Грін

"Я з самого початку знала, що Флоссі була особливою кішкою, але я не уявляла, що ділитиму свій будинок з рекордсменкою Гіннеса", — зізналася дівчина.

За словами Вікі, Флоссі глуха і має слабкий зір, але, схоже, її це не турбує.

"Вона активно комунікує з нами, любить ласку і у неї дуже хороший апетит. Вона ніколи не повертає носа від хорошої їжі, за винятком, коли вона притискається до своєї улюбленої жовтої ковдри", — додала Грін.

Нагадаємо, в жовтні в Південній Кароліні, США, помер найстаріший собака в світі на прізвисько Пебблз. Той-фокстер'єру було 23 роки, і її рекорд офіційно зареєстрований у Книзі рекордів Гіннеса.