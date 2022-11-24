Самой старой кошке в мире исполнилось 27 лет (видео)

Возраст кошки Флосси из Лондона эквивалентен 120 годам человека.

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Бывшая бездомная кошка по кличке Флосси, которая живет в Орпингтоне, на юго-востоке Лондона, стала самой старой кошкой в мире. Это звание Книга рекордов Гиннеса присвоила животному за несколько недель до его 27-летия.

Кошка черепахового окраса получила титул, когда "ошеломленные" эксперты обнаружили записи ветеринаров, свидетельствующие о том, что она родилась в 1995 году.

"Мы были так взволнованы, узнав о прекрасной Флосси. Не каждый день вы сталкиваетесь с кошкой, которая существует с середины девяностых. Это человеческий эквивалент более 120 лет. Мы рады видеть, что Флосси устроилась и наслаждается всеми домашними удобствами, которых она заслуживает в своей дальнейшей жизни", – сказал главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей.

Флосси жила на улице, когда ее, еще котенком, подобрал возле больницы Мерсисайда рабочий, у которого она жила 24 года. После того, как владельцы кошки скончались, организация Cats Protection передала ее 27-летней Вики Грин.

[ + – ] 24 года кошка прожила в одной семье, а затем попала к Вики Грин

"Я с самого начала знала, что Флосси была особенной кошкой, но я не представляла, что буду делить свой дом с рекордсменом Гиннеса", – призналась девушка.

По словам Вики, Флосси глухая и у нее слабое зрение, но, похоже, ее это не беспокоит.

"Она активно коммуницирует с нами, любит ласку и у нее очень хороший аппетит. Она никогда не воротит нос от хорошей еды, за исключением тех случаев, когда она прижимается к своему любимому желтому одеялу", – добавила Грин.

Напомним, в октябре в Южной Каролине, США, умерла самая старая собака в мире по кличке Пебблз. Той-фокстерьеру было 23 года, и ее рекорд официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса.