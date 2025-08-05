112-річна жінка стала найстарішою черницею у світі: яку пораду вона дала молодим (фото)

Сестра Френсіс Домініці Піскателла з Лонг-Айленда, Нью-Йорк (США), офіційно визнана найстарішою черницею світу. Жінці 112 років. Вона прослужила католицькій церкві понад 94 роки.

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Френсіс стала найстаршою черницею після смерті попередньої рекордсменки — бразилійки Іни Канабарро Лукас, яка померла у квітні 2025 року. Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Велике покликання

Черниця народилася 20 квітня 1913 року. До домініканського ордену вступила, коли їй було 17. Понад півстоліття викладала математику в школах та працювала в адміністрації, залишаючись активною до 84 років.

Черниця прослужила католицькій церкві понад 94 роки Фото: Guinnessworldrecords

Попри важке дитинство (у два роки вона втратила частину лівої руки внаслідок нещасного випадку з поїздом) Піскателла довела, що це не завадить покликанню. У 1931 році вона наполегливо домоглася прийняття до монастиря, де згодом зарекомендувала себе як талановита вчителька та духовна наставниця.

Секрети довголіття

На запитання про секрет свого довголіття, черниця відповідає просто. "Навчай до самої смерті. Треба стати святою ще до того, як потрапиш до раю", — стверджує жінка.

Навіть після 100 років сестра Френсіс залишалась активною, попри те, що раніше пережила автомобільну аварію і падіння. Жінка продовжує відвідувати щоденні меси та соціальні заходи в будинку для людей похилого віку.

Сестра Френсіс Домініці стала рекордсменкою Фото: Guinnessworldrecords

"Бог ще не готовий до мене", — жартує черниця, яка за своє життя стала свідком дев’яти понтифікатів, двадцяти президентів США, двох світових воєн та кількох пандемій.

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