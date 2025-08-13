Много всего пережила: домашняя курица официально стала самой старой в мире (фото)

Домашняя курица, которую зовут Перл, стала самой старой в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. В свои 14 лет и 69 дней птичка в несколько раз превысила среднюю продолжительность жизни для представителей своего вида. Она смогла выздороветь после многочисленных заболеваний и травм.

Соня Халл из города Литл-Элм (Техас, США) выходила свою любимую курицу Перл более 14 лет назад, когда та вылупилась из яйца в домашнем инкубаторе. Теперь птичка стала официальной рекордсменкой. Об истории птички написал официальный сайт Книги рекордов Гиннеса.

Обычно домашние курицы живут от 3 до 10 лет, но Перл продержалась значительно дольше. "Она пережила многое за свою долгую жизнь", — рассказывает гордая владелица о своей подопечной.

Долгая жизнь

Курица сломала ногу, пережила нападение енота, лечилась от артрита и даже пересилила ветряную оспу. "Да, курицы действительно болеют ветряной оспой. Она бросила вызов всем проблемам, ведь большинство кур живут в среднем от пяти до восьми лет", — подтвердила Соня.

Первые дни жизни Перл Фото: Guinnessworldrecords

Из-за преклонного возраста Перл переселили из курятника в прачечную в доме семьи Халл. Ежедневно курица выходит во двор, но жара быстро ее утомляет.

Любимые занятия рекордсменки — объятия со шваброй в прачечной и сон с тапочком хозяйки. "Она иногда выходит в гостиную, потому что любит смотреть телевизор, когда его слышит", — рассказала хозяйка.

Обычно домашние курицы живут от 3 до 10 лет, но Перл продержалась значительно дольше Фото: Guinnessworldrecords

Рацион рекордсменки

Курица ест свежий шпинат и салат, фруктово-ореховые смеси и специальный корм. К тому же домашняя любимица мирно сосуществует с другими животными — старым котом и котенком, который иногда сидит с ней.

Самое интересное, что в день, когда Книга рекордов Гиннеса утвердила титул Перл, курица в честь своего триумфа снесла яйцо, хотя ее продуктивность с возрастом заметно снизилась.

Курица ест свежий шпинат и салат, фруктово-ореховые смеси и специальный корм Фото: Guinnessworldrecords

Официальный рекорд установили, когда Перл было 14 лет и 69 дней, это сделало ее самой старой живой курицей в мире.

