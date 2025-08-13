Багато всього пережила: домашня курка офіційно стала найстарішою в світі (фото)

Домашня курка, яку кличуть Перл, стала найстарішою у світі за версією Книги рекордів Гіннеса. У свої 14 років і 69 днів пташка у кілька разів перевищила середню тривалість життя для представників свого виду. Вона змогла видужати після численних захворювань і травм.

Соня Халл з міста Літл-Елм (Техас, США) виходила свою улюблену курку Перл понад 14 років тому, коли та вилупилася з яйця в домашньому інкубаторі. Тепер пташка стала офіційною рекордсменкою. Про історію пташки написав офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса.

Зазвичай домашні курки живуть від 3 до 10 років, але Перл протрималась значно довше. "Вона пережила багато за своє довге життя", — розповідає горда власниця про свою підопічну.

Довге життя

Курка зламала ногу, пережила напад єнота, лікувалась від артриту та навіть пересилила вітряну віспу. "Так, курки справді хворіють на вітряну віспу. Вона кинула виклик усім проблемам, адже більшість курей живуть у середньому від п'яти до восьми років", — підтвердила Соня.

Перші дні життя Перл Фото: Guinnessworldrecords

Через похилий вік Перл переселили з курника до пральні в домі родини Халл. Щодня курка виходить на подвір'я, але спека швидко її втомлює.

Улюблені заняття рекордсменки — обійми зі шваброю в пральні та сон з капцем господині. "Вона іноді виходить до вітальні, бо любить дивитися телевізор, коли його чує", — розповіла хазяйка.

Раціон рекордсменки

Курка їсть свіжий шпинат та салат, фруктово-горіхові суміші та спеціальний корм. До того ж домашня улюблениця мирно співіснує з іншими тваринами — старим котом та кошеням, яке іноді сидить з нею.

Найцікавіше, що в день, коли Книга рекордів Гіннеса затвердила титул Перл, курка на честь свого тріумфу знесла яйце, хоча її продуктивність з віком помітно знизилася.

Курка їсть свіжий шпинат та салат, фруктово-горіхові суміші та спеціальний корм Фото: Guinnessworldrecords

Офіційний рекорд встановили, коли Перл було 14 років і 69 днів, це зробило її найстарішою живою куркою у світі.

