Украинец вырастил в США самый большой подсолнечник в мире (фото)

Украинец Алекс Бабич попал в книгу рекордов Гиннеса, ведь вырастил в штате Индиана в США самый большой в мире подсолнечник.

Подсолнечник имеет высоту 10,90 метра, пишет Книга Рекордов Гиннеса.

Алекс выращивает подсолнухи семь лет и хорошо разбирается в их культивировании, особенно учитывая то, что это растение является национальным цветком Украины.

Мужчина уже имел звание производителя самого высокого подсолнечника в США, когда вырастил подсолнечник высотой 7,67 метра в 2022 году. А в 2024 году он вырастил 10 подсолнечников, которые превысили отметку 6 метров.

Семена для этого растения, установившего мировой рекорд, изначально происходили от опытного селекционера подсолнечников Буркхарда Гренделя из Германии, взятые из цветка, который он вырастил в 2024 году и который вырос до 8,58 метра, что соответствует второму по высоте подсолнечнику в истории.

Подсолнечник, который стал мировым рекордсменом получил прозвище "Клевер" в честь сына Алекса — Кинаи, который постоянно находил четырехлистные клеверы в их дворе и клал их на растение для удачи во время его роста.

"Мы молимся, чтобы война закончилась. И надеемся, что это вдохновит людей в нужных местах. Прошло уже достаточно времени", — отметил Бабич.

В начале сезона Алекс пообещал своей жене, что если он все-таки достигнет мирового рекорда в 2025 году, то возьмет годичный перерыв от соревнований, чтобы следующим летом семья могла поехать в поход.

Сам рекорд зафиксировали 3 сентября 2025 года.

Таким образом украинец побил рекорд, который продержался более десятилетия — подсолнечник высотой 9,17 метра, который вырастил Ганс-Петер Шиффер из Германии.

