Готували 9 годин: в Нігерії зламалася каструля зі стравою на 23 тисячі літрів (відео)

В Нігерії шеф-кухарка Гільда Бачі та її команда намагалися приготувати найбільшу у світі страву з рису — джолоф, щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Проте величезна каструля об’ємом 23 тисячі літрів зламалася під час підіймання на крані для зважування, пише BBC.

Страва готувалася дев'ять годин, але, попри дві спроби, зважити величезну каструлю з їжею так і не вдалося.

У команді Бачі розповіли BBC, що тепер вони збирають докази з різних камер, щоб надіслати їх до Книги рекордів Гіннеса для офіційного визнання.

Навколо події зібралися тисячі людей, які хотіли на власні очі побачити встановлення світового рекорду. Тому після невдалих спроб зважити страву її розділили на окремі порції та роздали натовпу.

Шеф-кухарка розповіла журналістам, що вона витратила рік на те, щоб все спланувати.

"Ми — велетні Африки, а джолоф — це страва, завдяки якій усі знають африканців. Було б логічно, якби в нас був найбільший горщик рису джолоф, це було б добре для країни", — пояснила Бачі.

З підготовкою до встановлення світового рекорду Бачі допомагали ще 10 кухарів у червоній формі, які помішували їжу довгими дерев'яними лопатками.

Виготовленням гігантської сталевої посудини займалася команда з 300 осіб, які витратили не це два місяці, але одна з її ніжок зламалася вирішальної миті.

Рецепт джолофа від Гільди Бачі — це:

4000 кг рису;

500 коробок томатної пасти;

600 кг цибулі;

168 кг козлятини.

