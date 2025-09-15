Готовили 9 часов: в Нигерии сломалась кастрюля с блюдом на 23 тысячи литров (видео)

В Нигерии шеф-повар Гильда Бачи и ее команда пытались приготовить самое большое в мире блюдо из риса — джолоф, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Однако огромная кастрюля объемом 23 тысячи литров сломалась во время подъема на кране для взвешивания, пишет BBC.

Блюдо готовилось девять часов, но, несмотря на две попытки, взвесить огромную кастрюлю с едой так и не удалось.

В команде Бачи рассказали BBC, что теперь они собирают доказательства с разных камер, чтобы отправить их в Книгу рекордов Гиннеса для официального признания.

Вокруг события собрались тысячи людей, которые хотели собственными глазами увидеть установление мирового рекорда. Поэтому после неудачных попыток взвесить блюдо его разделили на отдельные порции и раздали толпе.

Шеф-повар рассказала журналистам, что она потратила год на то, чтобы все спланировать.

"Мы — великаны Африки, а джолоф — это блюдо, благодаря которому все знают африканцев. Было бы логично, если бы у нас был самый большой горшок риса джолоф, это было бы хорошо для страны", — пояснила Бачи.

С подготовкой к установлению мирового рекорда Бачи помогали еще 10 поваров в красной форме, которые помешивали еду длинными деревянными лопатками.

Изготовлением гигантского стального сосуда занималась команда из 300 человек, которые потратили не это два месяца, но одна из его ножек сломалась в решающий момент.

Рецепт джолофа от Гильды Бачи — это:

4000 кг риса;

500 коробок томатной пасты;

600 кг лука;

168 кг козлятины.

