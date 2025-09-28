В'єтнамець 34 роки не стриг нігті та встановив світовий рекорд: що з того вийшло (відео)

В’єтнамський художник Лиу Конг Гуєн (Lưu Công Huyền) понад три десятиліття відрощував нігті на руках через магічні вірування. За 34 роки без підстригання його нігті загалом досягли позначки в майже шість метрів.

Сам чоловік говорить, що перестав підрізати нігті 34 роки тому, вирішивши піти слідами батька й стати шаманом, повідомляє Guiness World Records.

В'єтнамець розповідає, що його нігті мали стосунок до релігійних переконань, адже його батько був шаманом. Сам пані Гуєн хотів стати вчителем, але обрав шлях художника.

"Я хотів стати вчителем, тож відрощував їх, щоб виглядати величніше. Але пізніше батько сказав забути про цю професію — надто клопітно і не варто. Тож я просто продовжував їх відрощувати. Якби я їх підстриг, відчував би себе втомленим і виснаженим, і фізично, і морально", — говорить рекордсмен.

Він додав, що сама думка про підстригання змушують його відчувати втому й навіть нудоту. Нігті час від часу ламаються, і в'єтнамця є уламки в шафі у вітальні, хоча вони не входять у фінальний вимір.

Довжина нігтів була вирахувана за допомогою спеціальної стрічки, яка склала наступні результати: ліва рука — 388,85 см, права — 205,6 см. Найдовший ніготь — на великому пальці лівої руки — 127,5 см.

Нігті пана Гуєна Фото: guinnessworldrecords.com

Відрощування таких нігтів — справжній виклик, і людям із подібними рекордами доводиться змінювати спосіб життя. Пан Гуєн особливо дбає, щоб нігті залишалися сухими.

"Якщо йде дощ, мушу тримати їх сухими. Якщо намокнуть — розм’якнуть і відламаються. У натовпі, якщо хтось зачепить — також зламаються. Кожен рух має бути обережним", — зізнається чоловік.

Він говорить, що навіть одягатися чи спати потрібно дуже уважно, щоб не зламати нігті. Попри це, він демонструє дивовижні навички живопису, обережно тримаючи банку з фарбою в одній руці й працюючи пензлем іншою.

Люди збираються подивитися, як він малює, захоплюючись його майстерністю. Його часто питають, як йому вдається малювати з такими нігтями, хоча ні разу негативних відгуків про них не чув.

Сам пан Гуєн на мопеді й акуратно одягається, просовуючи руки в рукави за допомогою дружини Ті Тхуан, яка допомагає йому й у роботі.

Довжина нігів сумарно скалал майже шість метрів Фото: Guinness World Records

"Люди постійно питають мою дружину, чому вона не змусить мене їх підстригти. Але це мій вибір. Без її підтримки я б не зміг їх так доглядати", — каже він, додавши, що був "надзвичайно щасливий" отримати визнання Guinness World Records.

Представник Книги Рекордів Крейґ Глендейл підсумував, що прийом родини перед встановленням рекорду був гарним. Однак не обійшлося без курйозу — один з нігтів таки зламався.

"Це велика честь — виміряти його нігті. Вони дуже вражають, попри те, що один таки зламався", — іронічно говорить представник організації.

