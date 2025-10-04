Побил мировой рекорд: француз поднялся на Эйфелеву башню на велосипеде (видео)

Француз Орелиан Фонтенуа поднялся на второй этаж Эйфелевой башни на велосипеде за 12,5 минут. Таким образом он побил предыдущий рекорд почти на 7 минут.

Мировой рекорд по подъему на Эйфелеву башню на велосипеде Орелиан Фонтенуа установил на трейловом велосипеде, сообщили на официальной странице Эйфелевой башни в Facebook. Эти горные велосипеды предназначены для езды по пересеченной местности, и французский спортсмен одолел на своем "стальном коне" 686 ступенек башни-символа Парижа.

Предыдущий мировой рекорд составлял 19 минут и 4 секунды, тогда как Фонтенуа понадобилось для поднятия всего 12 минут и 30 секунд. Таким образом, рекорд был побит на 6 минут 34 секунды.

На странице Орелиана Фонтенуа в Facebook указано, что он является 3-кратным вице-чемпионом мира по велотриалу — в этой дисциплине спортсмены соревнуются в преодолении препятствий на велосипедах.

Что известно об Эйфелевой башне

Отметим, созданная архитектором Густавом Эйфелем Эйфелева башня была открыта в Париже в 1889 году. Ее общая высота достигает 324 м, а вес — 7 300 тонн с бетонным фундаментом. Посетители могут подниматься на второй или третий этаж башни по лестнице или лифтом. На каждом из этажей есть смотровая площадка, а также рестораны и музейные экспонаты. Эйфелева башня считается самой посещаемой достопримечательностью в мире — к ней ежедневно приходят около 20 000 человек.

