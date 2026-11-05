"Готов снять штаны": кум Насти Каменских прошелся по Потапу
Известный украинский продюсер Геннадий Витер откровенно рассказал, как он относится к своей куме Насте Каменских после ряда скандалов с её стороны.
В проекте "По хатах" Витер признался, что певица — навсегда близкий ему человек. Он никогда не отвернется от Насти.
Кум Насти Каменских — о ссорах с Потапом
"Если честно, у меня глаз начинает дергаться. Это очень болезненный вопрос. Там Потап какому-то российскому порталу сказал, что не знает, что я его кум. И слава Богу. На самом деле это чистая правда: я никогда не был дома у Потапа и Насти. Настя у меня бывала. Именно потому, что у меня с Лёшей всегда были конфликты. Лёша эпатажный, Лёша очень профессиональный. Но есть человечность. И нечто большее — позиция. Для меня это очень важно. У него она всегда отсутствовала. Деньги, деньги, деньги…" — говорит Витер.
Продюсер подчеркнул, что Настя для него близкий человек, родственница.
"Я никогда от неё не откажусь. Нравится ли мне то, что она сделала? Конечно, нет. До 22 года я практически говорил по-русски. Я из Николаева. Я не изучал украинский язык", — признался Геннадий.
Впрочем, он понял, что это сейчас очень важно, особенно для публичных личностей.
"Поэтому вся эта история для меня просто ужас. Настя — очень умный человек. Настя — очень порядочный человек. Человек, который знает 5 языков", — говорит Витер.
Он напомнил, как Каменских организовала концерт "Я — Украина".
"Но мы же понимаем, что там есть Алексей, который готов снять штаны перед русскими", — добавил продюсер.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинская певица Камалия рассказала о ссоре с известным продюсером Геннадием Витером и его резких высказываниях.
- Витер "раскритиковал" рэпера Потапа, который, по его словам, оказал негативное влияние на куму Настю Каменских.
Кстати, Потап и Настя оказались в списке международной базы "Миротворец".