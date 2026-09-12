Вместе с Настей Каменских: рэпера Потапа внесли в базу "Миротворца" (фото)

Украинские исполнители Потата и Настя Каменских оказались в списке международной базы "Миротворец". В анкетах обоих певцов они указаны как "провокатор" и "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины".

В описаниях к профилям исполнителей указано, что они участвуют в "информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине". Соответственно, профили Потапа и Насти Каменских были размещены в базе "Миротворца".

"Потапенко Алексей Андреевич. Провокатор. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине", — указано в описании на портале.

Потапа внесли в базу данных "Миротворца" Фото: Миротворец

В описании к карточке были прикреплены публичные интервью и заявления певца о его выезде за границу и работе в Европе. Представители "Миротворца" также отмечают, что артист в одном из интервью заявил, что чувствует себя "несвободным" в отношении пересечения границы Украины.

Видео дня

Кроме того, представители "Миротворца" создали соответствующий профиль на жену Потапа, певицу Настю Каменских. В ней также содержится описание в карточке базы, идентичное описанию Потапа.

Настю Каменских также внесли в базу "Миротворца" Фото: Миротворец

На данный момент ни Потап, ни его жена Настя Каменских публично не прокомментировали внесение в базу "Миротворца". На их страницах в социальных сетях нет публикаций или комментариев по поводу этого события.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что:

Впоследствии стало известно, что Настя Каменских сказала в интервью, помимо того, что у неё киста языка.