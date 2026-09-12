Разом із Настею Каменських: репера Потапа внесли до бази "Миротворця" (фото)

Українських виконавців Потата та Настю Каменських стали фігурантами міжнародної бази "Миротворець". В карті анкет обох співаків їх вказано як "провокатор" і "участь в актах гуманітарної агресії проти України".

В описах до карток профілів виконавців додається, що вони беруть участь в "інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію громадського життя в Україні". Відповідно профілі на Потапа та Настю Каменських були розміщені в базі "Миротворця".

"Потапенко Олексій Андрійович. Провокатор. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію громадського життя в Україні", — вказано в описі на порталі.

Потапа внесли до бази "Миротворця" Фото: Миротворець

У описі до картки були прикріплені на публічні інтерв'ю та заяви співака щодо його виїзду закордон і роботу в Європі. Представники "Миротворця" також вказують, що артист зазначив у одному з інтерв'ю, що почувається "невільним" у відношенні щодо перетину кордону України.

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Також відповідний профіль на дружину Потапа, співачку Настю Каменських, створили представники "Миротворця". В ній також є ідентичний до Потапа опис в картці бази.

Настю Каменських також внесли до бази "Миротворця" Фото: Миротворець

Наразі ані Потап, ані його дружина Настя Каменських не прокоментували публічно внесення в базу "Миротворця". На їх профілях у соцмережах немає публікацій чи коментарів щодо цієї події.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що:

Електронна петиція з вимогою позбавити Потапа почесного звання "Заслужений артист України" зібрала необхідну кількість голосів усього за кілька днів;

Потап вперше розказав росіянам, як втік з України в 2022 році.

Згодом стало відомо, що сказала в інтервʼю Настя Каменських, окрім кісти від мови.