Разом із Настею Каменських: репера Потапа внесли до бази "Миротворця" (фото)
Українських виконавців Потата та Настю Каменських стали фігурантами міжнародної бази "Миротворець". В карті анкет обох співаків їх вказано як "провокатор" і "участь в актах гуманітарної агресії проти України".
В описах до карток профілів виконавців додається, що вони беруть участь в "інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію громадського життя в Україні". Відповідно профілі на Потапа та Настю Каменських були розміщені в базі "Миротворця".
"Потапенко Олексій Андрійович. Провокатор. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію громадського життя в Україні", — вказано в описі на порталі.
У описі до картки були прикріплені на публічні інтерв'ю та заяви співака щодо його виїзду закордон і роботу в Європі. Представники "Миротворця" також вказують, що артист зазначив у одному з інтерв'ю, що почувається "невільним" у відношенні щодо перетину кордону України.
Також відповідний профіль на дружину Потапа, співачку Настю Каменських, створили представники "Миротворця". В ній також є ідентичний до Потапа опис в картці бази.
Наразі ані Потап, ані його дружина Настя Каменських не прокоментували публічно внесення в базу "Миротворця". На їх профілях у соцмережах немає публікацій чи коментарів щодо цієї події.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що:
- Електронна петиція з вимогою позбавити Потапа почесного звання "Заслужений артист України" зібрала необхідну кількість голосів усього за кілька днів;
- Потап вперше розказав росіянам, як втік з України в 2022 році.
Згодом стало відомо, що сказала в інтервʼю Настя Каменських, окрім кісти від мови.